法國外長：阿拉伯國家將首次譴責哈馬斯　促歐洲國家承認巴勒斯坦

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）說，阿拉伯國家下周將在紐約舉行的聯合國部長級會議上破天荒譴責哈馬斯，並要求它解除武裝，此舉旨在促使更多歐洲國家承認巴勒斯坦國。



巴羅星期六（7月26日）接受法國《星期日日報》（Le Journal du Dimanche）專訪時透露，這是法國與沙特阿拉伯一項長期計劃的一部分。他說：「阿拉伯國家將首次譴責哈馬斯，並呼籲它解除武裝，從而使它徹底陷入孤立。歐洲國家也將確認它們承認巴勒斯坦國的意願。已有一半的歐洲國家這麼做了，所有其他國家也在考慮這樣做。」

巴羅補充說：「英國首相已表明有意這麼做。德國正考慮在晚些時候這樣做。 我們將在紐約發起呼籲，邀請其他國家加入我們，以便啟動一項更雄心勃勃且更嚴格的進程， 這一進程將在9月21日達到高潮。」

2025年1月6日，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在法國外交部國際會議中心舉行的法國大使年度會議上發表演說。（Reuters）

法國總統馬克龍此前於周四（24日）宣佈，法國將在今年9月21日聯合國大會期間，正式承認巴勒斯坦國。巴勒斯坦和哈馬斯對此表示歡迎，以色列總理內坦亞胡則稱這將助長恐怖主義，美國國務卿魯比奧也形容這是魯莽的決定。

意大利總理梅洛尼警告，在巴勒斯坦建國之前就予以承認，可能會適得其反。她周六早些時候告訴意大利《共和報》（La Repubblica）：「我非常支持建立巴勒斯坦國，但不贊成在巴勒斯坦國建立前承認它……如果在紙面上承認不存在的東西，這可能會讓實際上未解決的問題，看起來已經得到解決。」

一些分析員也指出，法國承認巴勒斯坦國雖具有象徵意義，但無法真正解決問題。路透社引述國際危機組織高級分析員伊拉基（Amjad Iraqi）的話說：「如果不採取行動阻止它淪為廢墟，承認這個國家又有什麼意義呢？」

聯合國定於周一（28日）和周二（29日）舉行和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國解決方案的高級別國際會議。以色列和美國都將缺席。

圖為2025年7月13日，法國總統馬克龍在巴士底日前夕向軍方將領發表講話。（Reuters）

巴羅說，法國和沙特將在會上提出一項為實現兩國方案鋪路的戰後路線圖，內容涵蓋安全、重建和治理，並符合由美國總統特朗普促成、以色列與幾個阿拉伯國家簽署的《亞伯拉罕協議》。

《亞伯拉罕協議》由特朗普政府於2020年主導促成，迄今已實現以色列與阿聯酋、巴林及摩洛哥建交，並希望拓大協議範圍包括沙特阿拉伯等國家。

巴羅還說，歐盟委員會將在接下來幾周對以色列採取更強硬立場，包括要求以色列停止在約旦河西岸建設新定居點，並停止以軍事化的方式管理加沙地帶的人道主義援助分配。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

