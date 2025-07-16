BBC承認加沙紀錄片違編採準則　未披露旁白為哈馬斯官員之子

英國廣播公司（BBC）早前委託獨立製片公司Hoyo Films製作的紀錄片《加沙：如何在戰區生存》（Gaza: How To Survive A Warzone）2月上映，因未披露旁白是由哈馬斯（Hamas）官員之子負責，之後紀錄片下架。BBC於7月14日發表內部審查報告，承認違反編採準則，總裁戴維（Tim Davie）就事件致歉。



審查發現，該獨立製片公司中有3名成員，知情旁白男孩的父親在哈馬斯擔任農業部副部長，但BBC內部卻無人在播出前知情。

雖然Hoyo Films為此次事件負主要責任，然而，報告指BBC團隊在初步編輯審核方面「不夠主動」，且在播出前對於「未被回答或部分回答的問題」缺乏嚴格的審核監督。報告另提及，負責旁白的男孩及其姐姐，獲得報酬總值達1,817英鎊（約1.9萬港元），並未超出合理範圍。

該紀錄片聚焦生活在戰火中的年輕人，呈現他們在戰區中的日常與掙扎。由於以色列不允許國際記者自由進入加沙進行報道，倫敦的製作團隊便遠端指導當地的攝影師，在為期9個月的時間內完成拍攝。該紀錄片由一位13歲男孩擔任旁白，帶領觀眾了解4位年輕人的故事。