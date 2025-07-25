以巴戰爭｜特朗普特使：美國退出多哈談判　哈馬斯缺乏達停火意願

以色列與哈馬斯就停火協議進行的談判膠着，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）7月24日表示，已決定將其團隊從多哈的談判中撤回。他表示，哈馬斯在多哈會談中的最新反應顯示，該組織不願結束戰鬥，缺乏在達成停火協議的意願。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室同日發表聲明稱，以方將召回在多哈的談判小組。路透社引述一名以色列官員表示，哈馬斯對談判的回應不足以取得進展，但以色列仍打算繼續談判。



圖為2025年1月30日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的武裝分子在加沙北部釋放以色列女人質。（Reuters）

威特科夫批評，儘管調解方作出巨大努力，但哈馬斯似乎並未協調一致，也沒有表現出誠意，「哈馬斯如此自私的行為令人感到羞恥」，美國「堅決」尋求結束加沙衝突。他表示，美國將考慮其他選擇，把人質帶回家，並努力為加沙人民創造一個更穩定的環境。

以色列與哈馬斯在卡塔爾多哈的會談，自7月6日起已持續數星期，期間有報道指取得一些進展，但尚未取得重大突破。消息表示，主要癥結在於停火後以色列軍隊的部署。

2025年6月20日，以色列中部城市雷霍沃特(Rehovot），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在該市遭到伊朗導彈襲擊後，到訪當地並發表講話。（Reuters）

內塔尼亞胡辦公室的聲明稱，哈馬斯當日淩晨就加協議向斡旋方提交意見後，決定讓談判小組返回以色列繼續磋商。聲明並對斡旋方，即卡塔爾、埃及以及威特科夫為的努力表示感謝。

哈馬斯於24日淩晨發表聲明說，已就停火協議提交包括該組織在內，多個巴勒斯坦派別的回應意見。