中美今瑞典會談　人民日報：誠意不等於無原則妥協　磋商有底線

中美新一輪經貿會談7月28日起在瑞典舉行。在此前夕，中國官媒《人民日報》27日發表文章指，中方帶著誠意到瑞典，誠意不等於無原則的妥協，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行。



文章指，當前世界經濟面臨諸多不確定性，國際社會普遍期待中美雙方切實用好現有經貿磋商機制，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，相向而行，推動兩國經貿關系向著通過平等對話協商解決經貿分歧的正確方向持續邁進。

文章指中方帶著誠意到瑞典，儘管近年來中美經貿關系歷經波折，但中方始終秉持建設性立場，堅持以平等對話協商解決問題，從日內瓦到倫敦，中方的誠意體現在推動磋商進程的切實努力中，此次瑞典經貿會談，中方的目標依然是同美方一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力。

2025年6月10日，英國倫敦，中美貿易談判的第二天，圖為中國國務院副總理何立峰離開蘭加士打府（Lancaster House）。（Reuters）

《人民日報》同時強調誠意不等於無原則的妥協，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行，「中方維護的，不僅是自身正當權益，更是國際公平正義。」

文章指中國的發展成果不容侵犯，發展權利不容剝奪，面對美方的關稅訛詐、投資限制、技術封鎖等形形色色的遏制打壓，中方捍衛自身正當權益的意志堅定不移，能力有目共睹，又指中方對談判的長期性和複雜性有著清醒認識。