中美瑞典會談｜兜兜轉轉回原點，特朗普終於認識到關稅的局限了

美中經貿官員7月28日及29日將在瑞典斯德哥爾摩進行第三輪貿易談判，這是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月22日接受霍士商業（Fox Business）訪問時說的。此前7月21日他在接受CNBC「財經論壇」的採訪時也提到「我們將在不久的將來展開會談，而目前的會談處於一個很好的地方。」

和以往不同的是，此次雙方不止要探討將於8月12日到期的關稅暫緩期延長問題，還將觸及更廣泛的課題，包括中國持續購買被禁運的俄羅斯和伊朗石油，以及中國需要進行的經濟再平衡，即向全球輸出產能的問題。

貝森特說：「我們還可以討論房間裏的大象，那就是中國亟需進行的重大再平衡。目前，中國佔全球出口製造業的30%，這個比例不僅難以進一步擴大，甚至可能需要有所縮減。」世界其他國家看到的是，美國在中國周圍築起了關稅壁壘，但中國並沒有減少它的生產。「這些商品正流向歐洲、加拿大、澳洲，流向全球南方國家，像洪水般湧入這些市場。」

日內瓦會談雙方達成降低非理性關稅的共識之後，中美倫敦會談達成了原則性框架共識。此次雙方要談論的俄羅斯伊朗石油問題以及中國產能問題，不知道是否在雙方的框架之內。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商。這是會談前，何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

如果中美談論俄羅斯伊朗石油問題以及中國的經濟再平衡，那麼這樣的會談已經遠遠超出了特朗普4月發起的全球對等關稅範疇。這是更大層次的中美經濟對話，而不只是中美關稅問題，不只是中美貿易逆差問題。

2017年之前中美之間有完善的經濟溝通機制，比如中美戰略與經濟對話。2017年特朗普第一任期全面推翻過往的對話機制，構建了中美全面經濟對話機制，統籌包括關稅談判在內的所有經濟話題溝通，但由於特朗普政府重在打貿易戰因此當時中美之間的談判圍繞貿易協議展開。

此番2025年第二任期，特朗普一上任就再次拿起關稅武器，全球其他國家在同美國談判時拉鋸的也是關稅稅率的升降。但在面對中國時，此次瑞典會談，是特朗普第二任期中美進行的第三次會談，已經開始涉及關稅之外的話題。這說明特朗普政府終於認識到了和中國打關稅戰的局限性了。

中國這樣的大國，有充足的經濟實力輾轉於美國之外的廣闊市場，美國豎起關稅壁壘，並不能拿捏中國。此次瑞典會談中美將討論將於8月12日到期的關稅暫緩期延長問題，實際上宣告了美國對華簡單粗暴下達最後通牒的破產。美國可以對其他國家使用最後通牒，但是對華最後通牒已經不起作用。中美之間問題的複雜性決定了談判不能用最後期限來定義。

從2018年3月宣佈對華加稅到2020年1月簽署第一階段協議，特朗普第一任期中美談判了一兩年才有共識。此番第二任期關稅戰剛剛開始三個月，中美不可能快速達成貿易協議。圖為中國時任副總理劉鶴（前排左）與特朗普（前排右）2020年1月15日在白宮東廳簽署中美第一階段貿易協議。（Reuters）

無論特朗普政府如何折騰，都必須承認兩個大國之間的溝通不可能只聚焦關稅問題，更不可能只聚焦中美雙邊經濟關係。

繞來繞去，機制改來改去，美國必須直面現實，中美之間的問題有其自身複雜性和廣闊的外延性。用局部關稅手段無法解決系統性問題，用小切口無法深度透徹解構大國的深層次經濟矛盾。

美國制裁俄羅斯和伊朗不奏效，是美國經濟霸權的漏洞。堵上這個漏洞需要中國的配合。這是中美之間的經濟合作，只上大棒忽略中美必須合作的一面是行不通的。

中國經濟的再平衡問題，涉及中國內政，不是美國向中國交涉中國就會同意降低產能的。美國要解決這樣的問題不可能單獨同中國談判，是需要有更廣泛的外交聯合動作的。而這和特朗普的全球對等關稅處處樹敵又是相悖的。此次瑞典會談是美國向中國提出經濟再平衡問題，未來不排除美國在無力改變中國的情況下重拾聯合盟友的老路。

特朗普二次上台後，手段花樣百出，但是在駕馭美國這艘巨輪時，他不可能跳過傳統路徑另闢蹊徑。特朗普政府兜兜轉轉，不得不承認關稅戰的局限性，不得不面對中美問題的複雜性和外延性，不得不認真同中國打交道。