印度北方邦寺廟電線斷裂引發人踩人　2死19人傷　官員：猴子惹禍

外媒7月28日報道，印度北方邦（Uttar Pradesh）一座寺廟外的電線斷裂引發群眾恐慌，繼而導致人踩人的狀況，造成至少2人死亡、19人觸電受傷。當地官員表示，當時有一群猴子跳到電線上，才會引發一連串意外。



路透社及印媒News18報道，信徒們當時正在位於Barabanki區的寺廟參拜，一群猴子突然跳到寺廟外的一根電線上，導致它斷裂並掉落在一個棚架上。

地方官員特里帕蒂（Shashank Tripathi）表示，這一突發事件引發群眾恐慌，有19人觸電受傷。

有匿名高級警官告訴路透社，該寺廟發生人踩人事件，造成兩人死亡，惟未透露貝體死因。

北方邦首席部長Yogi Adityanath在聲明中表示，已指示官員確保迅速救援並為傷者提供適當的治療，並向罹難者家屬表示哀悼。

外媒2025年7月28日報道，印度北方邦（Uttar Pradesh）一座寺廟外的電線斷裂引發群眾恐慌，繼而導致人踩人的狀況，造成至少2人死亡、19人觸電受傷。（網絡圖片）

印度北部聖城赫里德瓦爾（Haridwar）一間寺廟27日才剛發生類似的事件，當日現場傳出觸電的謠言引發了人群恐慌，最終導致人踩人，造成最少6人身亡、多人嚴重受傷。