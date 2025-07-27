印度再爆駭人強姦案　26歲女救護車上疑遭輪姦　反對派去信總理

印度再爆出駭人強姦案，比哈爾邦（Bihar）一名26歲女子因暈倒送院，在救護車上卻疑遭輪姦，反對派領袖去信總理莫迪（Narendra Modi），要求對方正視比哈爾邦犯罪問題。



事發於7月24日，綜合印媒《印度時報》、NDTV報道，26歲女子當天參加家園警衛隊（Home Guard）的招募考試，在體能耐力測試時暈倒，駐守現場的救護車把她送院，女子之後向警方報案指，她在車上半昏迷，尚有一些知覺，感到有3至4名男子強暴她。

警方之後拘捕2人，即救護車司機及車上一名技術員，並展開盤問，另一方面安排女子接受身體檢查，據警方指，醫生證實她遭強暴。

此為印度救護車示意圖，與新聞中發生案件的救護車無關，圖為停泊在印控克什米爾地區斯利那加（Srinagar）的救護車（Getty）

警方也指出，從女子暈倒地點至醫院大概10分鐘車程，但紀錄顯示救護車「花費異常長的時間」，閉路電視畫面並顯示救護車偏離可最快抵達的路線。

印度警方如今再派員取證及調查當時為何沒有一名女性人員陪同送院。

《印度時報》形容案件震驚全國。比哈爾邦議會的反對派領袖Tejashwi Prasad Yadav向總理莫迪發布公開信，並提到此案件，要求政府正視邦的犯罪問題，斥「印度的母親、姊妹、女兒、無辜女孩的尊嚴每天都遭掠奪。」