路透社：不顧美國制裁警告 印度公司向俄羅斯出售運送HMX炸藥
撰文：洪怡霖
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路透社周四（24日）引述印度海關數據指，儘管美國曾威脅要對任何支持俄烏戰爭努力的實體實施制裁，印度一間公司仍在去年12月向俄羅斯運送價值140萬美元的具有軍事用途的爆炸性化合物，HMX炸藥。
報道指，美國政府已認定HMX「對俄羅斯的戰爭努力至關重要」，並警告金融機構不要為向莫斯科銷售該物質提供便利，而此次向俄羅斯公司出售HMX的情況此前未有被報道過。
其中一家被列為接收這種名為HMX化合物的俄羅斯公司是炸藥製造商Promsintez。烏克蘭安全局（SBU）的一名官員表示，該公司與莫斯科軍方有聯繫，烏克蘭於今年4月對Promsintez擁有的一家工廠發動無人機襲擊。
路透社稱，沒有跡象表明這些HMX運輸違反印度政府的政策。報道引述一名了解這些運輸情況的印度官員表示，除了其眾所周知的軍事用途外，HMX還有一些有限的民用用途。
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