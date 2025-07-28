美歐貿易協議　路透：歐盟向特朗普霸凌屈服　不對等協議注定短命

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月27日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，雙方達成貿易協議，進口美國的歐盟商品將被徵收15%關稅。路透社有評論認為，歐盟貿易談判代表或許會慶祝他們取得的成功，但這樣的協議內容令人不禁懷疑：若將此定義為成功，何謂失敗？



路透社的專欄作家Pierre Briancon就27日達成的貿易協議撰寫評論。他認為，這份協議的內容無疑讓金融市場和歐洲企業的高層鬆了一口氣。

按照協議，歐盟出口商將面臨15%的對美進口關稅，相較於特朗普早前威脅，「假如8月1日前未能達成協議，將對歐洲進口商品徵收30%關稅」（之前更曾揚言50%的關稅），關稅稅率已明顯降低。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等出席。（Reuters）

Briancon提到，新稅率適用於歐洲汽車（與日本汽車都獲豁免25%的汽車關稅），以及歐洲藥物和半導體（獲豁免針對行業的懲罰性關稅），同時讓歐盟暫緩實施已計劃的報復性措施。短期而言，這份貿易至少消除了部分市場不確定性。

然而，按照Briancon的分析，布魯塞爾此舉等同向特朗普舉手投降。貿易談判的關鍵參照物不應該是特朗普提出「恐嚇」的關稅稅率數字，而應比照歐洲商品，在特朗普上台之前輸美1.47%的平均關稅稅率。

在兩個月前，多個歐盟成員國才警告，若關稅稅率達到10%，應啟動反制紅線，如今卻竟然接受比10%更高的稅率。

Briancon提及，歐盟同時承諾進口更多美國能源，每年購買價值2500億美元（約19624億港元）的美國石油與天然氣，更要在美國投資6000億美元（47098億港元）。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

至少這是特朗普對協議的解讀，但這些數字的表述模糊，究竟是新增的採購量？整個協議執行的時長有多長？

Briancon指出，這份模糊協議並不是最終協議。即使以15%關稅計算，貿易戰依然會對美國經濟造成衝擊。關稅要不是帶來新的財政收入，就是會導致進口萎縮，不可能兩者同時兼得。如果歐洲企業真的擴大其在美國的投資，資本流入反而將令貿易逆差惡化。

宏觀來看，歐盟去年對美國錄得的1980億歐元（約18137億港元）的商品順差（部分抵銷1090億歐元的服務業逆差），未來縮減幅度將十分有限。

2025年7月27日，蘇格蘭坦伯利（Tumberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）共同宣布美國與歐盟達成貿易協議。（Reuters）

Briancon認為，等到衝動又善變的特朗普無法再否認他的關稅帶來的壞影響時，他勢必將把責任再歸咎於美國的貿易夥伴。歐盟屆時將意識到，對抗霸凌的最有效方式並不是讓步，而是堅守自身立場。