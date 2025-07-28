成員國狠批歐美協議　歐爾班：馮德萊恩被特朗普「當早餐吃了」

歐盟與美國政府達成貿易協議，美國對歐盟商品關稅將定於15%。前往蘇格蘭與特朗普當面談判的馮德萊恩（Ursula von der Leyen）雖形容，「Z該協議帶來穩定及可預測性」，但歐盟國家似乎不滿意判談成果。其中法國總理貝魯（Francois Bayrou）更形容，歐盟決定屈服，是一個黑暗的日子。



法國歐洲事務部長阿達德（Benjamin Haddad）在X上寫道：「歐盟與美國談判達成的貿易協定，將為受到美國關稅升級威脅的經濟參與者帶來暫時的穩定，但它是不平衡的。」

圖為2025年7月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與美國總統總統特朗普（Donald Trump）會面。（Reuters）

匈牙利總理歐爾班（Victor Orban）也抱怨歐盟達成的協議不如英國的有利，說馮德萊恩是個「無足輕重的人」，被特朗普「當早餐吃了」（eaten for breakfast）。 前歐洲議會議員的維爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）則批評歐美「談判很糟糕」。

根據該協議，美國將對所有歐盟商品徵收15%的統一關稅，少部份商品獲免。相較之下，英美早前達成協議，美國對英國出口商品僅徵收10%的關稅。

英國商務貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）表示，脫歐使英國在美國關稅問題上獲得了比歐盟更佳的協議，突顯了英國脫歐的好處。

倫敦有會計師事務所表示，特朗普與歐盟達成的協議為英國帶來了「大幅關稅優勢，這可能會促使歐盟企業遷往英國」。