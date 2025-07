歐美達成貿易協議　歐盟成員國大使：被特朗普精准榨出痛苦臨界點

據央視新聞報道,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)和歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)7月27日共同宣布,美歐雙方達成一項新的貿易協議,避免了佔全球貿易1/3的兩個盟友之間爆發更大規模的貿易戰。



但這項特朗普、馮德萊恩認證的「令雙方滿意」的協議在歐洲內部引發了一些不滿。歐洲議會國際貿易委員會主席貝朗格(Bernd Lange)認為,這項協議既不令人滿意,也不符合歐洲的根本利益。分析人士也認為,該協議過於簡略,美歐在鋼鐵和鋁、晶片、烈酒三大關鍵領域的關稅細節尚不清楚,雙方解釋也存在分歧。有歐洲大使表示,協議無法掩蓋歐盟被特朗普的碾壓式策略擊垮的事實。「特朗普精準測算出了我們的痛苦閾值。」(Trump worked out exactly where our pain threshold is)

2025年7月28日,圖為歐洲議會內的德國議員,歐洲議會國際貿易委員會主席貝朗格(Bernd Lange)。(歐洲議會網站)

根據協議,美國將對歐盟的關稅從此前在4月2日和7月12日分別提出的20%和30%大幅下調至15%。

美歐達成新貿易協議,避免貿易戰升級

特朗普27日表示,該協議「令雙方滿意」,歐盟承諾不會對美國產品徵收額外關稅。馮德萊恩也稱,此項協議「將帶來穩定和可預期性,對我們大西洋兩岸的商業至關重要」。

然而,特朗普強調,美國對歐盟鋼鐵產品徵收的50%關稅將繼續保留,而對藥品徵收的額外關稅也即將出台。特朗普最近威脅要對藥品徵收200%的關稅,而愛爾蘭等歐盟成員國是美國藥品的主要來源國之一。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在與馮德萊恩的會面中表示,美國可能在未來幾周內宣佈針對半導體產品的新一輪關稅。但馮德萊恩似乎認為,15%就是歐盟面對的最終半導體關稅。

圖為2025年7月27日,美國總統總統特朗普(Donald Trump)在蘇格蘭坦伯利(Turnberry)與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)會面,美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等出席。(Reuters)

特朗普在概述協議內容的時候說,歐盟將從美國購買價值7500億美元(約58869億港元)的能源產品,並計劃在美投資6000億美元(約47095億港元),但目前尚不清楚這一投資將以何種形式及時間框架展開。

他還補充道,歐盟也將採購「大量軍事設備」,但沒有透露確定具體採購的金額。最近,歐盟一直在增加國防開支,但採買多集中在歐洲企業。

「我認為這是有史以來最大的交易。」特朗普告訴記者,這項協議將「開放所有歐洲國家市場」,並稱此前「這些市場實際上對美國是關閉的」。

而事實上,2024年歐盟與美國的商品和服務貿易總額達到1.7萬億歐元(約15.63萬億港元),相當於每天平均約46億歐元(約433億港元)。美國是歐盟最大的出口市場,歐盟的主要出口商品包括藥品、汽車、飛機、化學品、醫療器械以及葡萄酒和烈酒,而美國對歐出口則以原油、藥品、飛機、汽車及醫療設備為主。

圖為2025年7月27日,美國總統總統特朗普(Donald Trump)在蘇格蘭坦伯利(Turnberry)與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)會面。(Reuters)

馮德萊恩在新聞發布會上指出,15%的關稅不會疊加至現有關稅之上。她還表示,美歐雙方同意對多個進口類別實行零關稅,包括飛機及其零部件、特定化學品、仿製藥、半導體設備和部分農產品。

「我們將通過大量購買美國液化天然氣、石油和核燃料來取代俄羅斯天然氣和石油。」馮德萊恩稱,她估算歐盟將在未來三年內每年購買價值2500億美元(約19623億港元)的能源產品。

不過,馮德萊恩也承認,「15%的關稅不容小覷,但這是我們目前能得到的最佳結果」,「15%對某些人來說當然是一個挑戰,但我們不應該忘記它確保了進入美國市場的機會」。馮德萊恩形容與特朗普的談判「非常艱難」,因雙方起初立場「相距甚遠」,但最終結果「令人滿意」。

德國總理默茨2025年7月18日在柏林會見傳媒(Reuters)

德國總理默茨(Friedrich Merz)也表示,協議避免了一場將嚴重衝擊德國出口導向型經濟的貿易衝突,尤其是德國的汽車行業,對該行業當前27.5%的關稅將降至15%,「這是我們最需要迅速降稅的領域」。

但英國經濟研究機構「凱投宏觀」經濟學家指出,美國去年對歐盟商品的平均關稅僅為1.2%,本次協議的關稅水平較此顯著提高。

一些分析人士也表示,歐盟與美國簽訂的協議與特朗普不久前宣布的美日貿易協議類似,雖然關稅稅率較此前威脅的更高水平有所下調,但都留下了許多懸而未決的問題。

「這只是一項高級別的政治協議,」風險諮詢公司Teneo研究部副主任尼克爾(Carsten Nickel)認為,就像美日貿易協議達成後那樣,美歐貿易協議可能會「造成不同的解釋」,關注點現在將轉向解釋和實施層面的風險,這涉及政治和技術問題的混合。鑑於協議的性質,重大不確定性可能會持續存在。

歐洲內部有人不滿,關鍵分歧仍在

外界輿論注意到,美歐目前達成的協議過於簡略,缺乏具體細節,並且雙方在一些關鍵細節上存在分歧。例如,特朗普的說法是美國將繼續以50%的稅率徵收鋼鐵關稅,但馮德萊恩稱關稅將被削減,取而代之的是配額制度。此外,對於藥品、半導體設備等,特朗普暗示未來將宣布對其的新關稅,而馮德萊恩的理解是這些產品不會被徵收額外的關稅。

圖為2025年7月27日,歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在蘇格蘭坦伯利(Turnberry)與美國總統總統特朗普(Donald Trump)會面。(Reuters)

「雖然雙方都將此描述為一個勝利,但細節決定成敗。」有外媒指出,關於歐盟將在美國投資多少,這些投資的確切時間以及在哪些領域進行等問題目前尚未得到解答。走到這一步並不容易,此前美國和由27個國家組成的歐盟都態度強硬、不願屈服,導致談判陷入僵局,但雙方都不想將談判拖延到8月1日後。

分析稱,歐洲對美國安全保障的依賴是他們不願意採取對抗性態度的一大原因,尤其是對歐盟東部和北部成員國而言。這些國家的外交官們表示,特朗普切斷對烏克蘭的武器供應、從歐洲撤出甚至退出北約的威脅給談判蒙上了陰影。

諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)歐洲董事總經理拉赫曼(Mujtaba Rahman)分析稱,歐盟委員會的一些人認為這是一場典型的貿易爭端,想要推動報復,但馮德萊恩不得不考慮更廣泛的前景,這促使她保持謹慎和規避風險。

馮德萊恩的妥協讓歐洲一些高級官員感到不滿。朗格認為,最新的貿易協議不僅會削弱歐盟的經濟實力,也與特朗普政府以關稅「勒索」日本等國的做法如出一轍。

他指出,這是一項帶有偏見的協議。他認為,儘管15%的統一稅率在某種程度上帶來貿易關係的可預期性和法律上的安全保障,但整體而言,這一協議遠未達成平衡,甚至可能對歐洲造成長期傷害。朗格表示,歐委會對美國做出額外的6000億美元投資承諾,以及大規模採購美國軍事技術,不利於歐洲本土就業和產業發展。

圖為2025年7月27日,美國總統總統特朗普(Donald Trump)在蘇格蘭坦伯利(Turnberry)與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)會面。(Reuters)

朗格強調,該協議不是互利共贏的貿易合作,而是單方面讓步。他還指出,美國財政部長當天宣布,新增關稅已為美方帶來270億美元(約2119億港元)的財政收入。朗格說,美國的真正意圖是藉助關稅創收,此次談判結果難稱是歐盟利益的勝利,更不是一項值得稱道的外交成就。

芬蘭外貿和發展部長塔維奧(Ville Tavio)27日表示,貿易協議雖然平息了局勢,但卻沒有帶來任何高興的理由,關稅水平依然很高。「從長遠來看,這可能不是一個非常可持續的協議,但我們拭目以待。」

塔維奧稱,由於特朗普政府發起的關稅談判,全球貿易政策變得相當緊張,全球貿易變得不穩定。

愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)在社交平台X上歡迎協議的達成,但也坦言「這意味着比過去更高的關稅」,「這將對歐盟和美國之間的貿易產生影響,使其更加昂貴和更具挑戰性」。

過去幾週,歐盟一直與美國貿易代表進行密集磋商。儘管談判一度接近達成協議,但特朗普本月初突然威脅要將關稅提高至30%,令歐盟感到震驚。

馮德萊恩隨後表示,若實施30%關稅,「將嚴重擾亂跨大西洋供應鏈,損害雙方企業、消費者和患者的利益」。

但在特朗普拒絕了他自己的官員醞釀的協議後,歐盟的談判小組得出結論,他們別無選擇,只能接受美國15%的關稅。他們本周向成員國大使推銷了這個數字,歐盟官員們將嘗試將其呈現為維持現狀的協議,因為15%理論上包括美國現有對歐盟的4.8%的平均關稅。

一位歐洲大使表示,協議無法掩蓋歐盟被特朗普的碾壓式策略擊垮的事實。「特朗普精準測算出我們的痛苦閾值。」