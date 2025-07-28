外交部：堅決反對個別國家對香港特區政府執法行動說三道四

香港警方近日宣布通緝19名在境外籌組、成立或參與所謂「香港議會」顛覆組織的人員。在北京，外交部發言人郭嘉昆回應個別國家對此說三道四時表示，堅決支持香港特區政府依法履職，亦堅決支持香港警方打擊外逃反中亂港分子。



郭嘉昆7月28日主持例行記者會時表示，有關國家對香港特區政府執法行動說三道四，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中央政府堅決支持香港特區政府依法履職，堅決支持香港警方依法採取執法行動。

2025年4月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部網站）

郭嘉坤又指，這些被通緝人員以顛覆國家政權為目的，發起所謂「香港議會」非法選舉活動，其惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。香港警方對其依法通緝，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。

2025年7月28日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

香港事務純屬中國內政。有關國家應尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子撐腰張目。