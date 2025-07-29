歐盟將與美國組成「金屬聯盟」　反制中國產能過剩影響

歐盟委員會貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）7月28日表示，作為貿易協議的一部分，歐盟和美國將建立「金屬聯盟」（metals alliance），以減輕中國透過補貼所造成的產能過剩衝擊全球市場。



謝夫喬維奇在新聞發布會上表示，在為達成協議而進行的數小時討論中，美國官員意識到美國和歐盟的鋼鐵業面臨着同樣的問題。因此，歐盟鋼鐵和鋁製造商將獲得最低關稅或零關稅的配額制度，以取代美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）徵收的50%進口關稅。該制度尚未最終確定。

2025年7月28日，歐盟委員會貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在比利時布魯塞爾出席歐盟與美國貿易協議記者會。（Reuters）

謝夫喬維奇說：「該協議明確表明了在鋼鐵、鋁、銅及其衍生品方面採取聯合行動的前景，我稱之為『金屬聯盟』，通過歷史水平的關稅配額和優惠待遇，有效地在我們各自的經濟體周圍建立起一道聯合圍欄。很明顯，如果涉及鋼鐵和金屬問題，我們彼此之間不會有問題。」

路透社指出對歐盟而言，隨着其冶煉廠不斷流失對美國鋼鐵廠的廢鋼（Scrap）供應，尋求取消美國鋼鐵關稅的途徑變得愈發緊迫。廢鋼是冶煉廠的主要原料，因其售價低於原鋼，且加工成成品所需的能源強度也更低。

2019年5月21日，一輛拖車在中國遼寧省大連市的一個港口運送新生產的汽車。（Reuters）

可能建立的聯盟和配額制度表明，對抗中國產出的勢頭日益增強。在5月舉行的七國集團（G7）財政會議上，官員同意應對全球經濟「過度失衡」的問題，但並未明確點名中國。

謝夫喬維奇談到上週的中歐峰會時表示： 「我不得不說，儘管我和同僚們付出了巨大的努力，並與中國同行進行了多次長時間的會談，但不幸的是，擺在桌面上的問題清單不僅不會變短，反而會越來越長。顯然，問題在於產能過剩。這個問題與我們所認為的非法補貼有關。」