中歐峰會：期望中歐一致對抗特朗普是異想天開｜Jack Talk・去片

7月24日，紀念中歐建交50週年的中歐峰會在北京舉行。在特朗普關稅戰威脅、全球地緣局勢動盪不安的大局之中，中歐雙方最明顯可見的協議，竟然是應對氣候變化的聯合聲明「一紙空文」……

習近平提醒來訪的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人「當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國」，呼籲歐洲作出「經得起歷史檢驗既戰略抉擇」。馮德萊恩則稱，中歐愈加深合作，不平衡就愈深，如今已到了一個轉折點，又警告如果中國不對歐盟更進一步開放市場，歐盟很難再繼續維持如今對中國的開放程度－－過去一年，歐盟已經向中國啟動了25個貿易調查。

當特朗普年初重新上台、劍指歐洲等傳統美國盟友，又一刀切向全球大打關稅戰的時候，人們對於中歐關係頗有期許，被視為親美派的馮德萊恩也表示要深化同中國的關係，一度不再重提由她自己所創的「去風險化」（de-risking）一詞，中歐雙方就電汽車關稅等不同爭議重啟談判，中方也解除了一些針對歐洲官員的制裁……

可是，其後雙方關係未有正面進展，馮德萊恩不只重提「去風險化」，更把中國本來用來針對美國的稀土出口管制形容為「勒索」。到底是什麼阻止中歐走近？到底是什麼強大的力量導致連特朗普的單邊主邊也不能拉近中歐？