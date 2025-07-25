北京舉行中歐企業家座談會：兩大重要關鍵詞

中歐建交50周年，歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）24日來華舉行第二十五次中國—歐盟領導人會晤，同日下午，國務院總理李強北京人民大會堂與歐盟委員會主席馮德萊恩共同出席中歐企業家座談會。

李強指出，希望雙方企業秉持開放態度、緊密對接需求，深化在產業投資、聯合研發、市場拓展等方面合作，為中歐共同發展增添更多力量。出席座談會的中方企業家包括：寧德時代董事長曾毓群，京東創始人劉強東，科大訊飛董事長劉慶峰，中芯國際董事長劉訓峰，中國長江三峽集團有限公司董事長、黨組書記劉偉平等。

歐方企業家包括平台集團股份公司董事會成員佟歐福，賽諾菲執行副總裁杜瓦爾，諾基亞大中華區總裁馬博策，默克集團全球執行副總裁、默克中國總裁何慕麒等。

2025年7月24日，中國國務院總理李強與歐盟委員會主席馮德萊恩在北京人民大會堂主持第二十五屆中歐領導人峰會期間舉行的中歐企業家座談會。(Reuters)

此次座談會，還有兩個重要關鍵詞。

第一，深化合作。

今年是中歐建交50周年和聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。當前，中歐關係正值承前啟後、繼往開來的重要時刻。

回看建交50年的歷程，中歐雙方交流合作成果豐碩，經貿合作是「壓艙石」——雙邊貿易額增長超過了300倍。

中國和歐盟互為第二大貿易夥伴， 中國是歐盟第三大出口市場、第一大進口來源地，歐盟是 中國第二大出口市場、第二大進口來源地。

不妨再來看幾組數據。

2024年中歐貿易總額為7858.2億美元，同比增長0.4%。今年上半年， 中國對歐盟進出口2.82萬億元，同比增長3.5%，平均每天進出口超過150億元，相當於建交時一年的貿易值。上半年，歐盟占 中國外貿總值的12.9%。

從具體貿易數據看，中歐雙方經貿合作正在不斷深化。

一方面，產供鏈加速融合。比如，中歐汽車技術優勢互補，共同助推產業發展向新向好。上半年， 中國對歐盟出口汽車零配件增長9.7%，從歐盟進口大型客車變速箱、車用柴油機分別增長了40.8%、65.2%。

2025年7月24日，中國國務院總理李強與歐盟委員會主席馮德萊恩在北京人民大會堂主持中歐企業家座談會。(Reuters)

另一方面，消費市場深度對接。中歐同為全球重要消費市場，互為第一大消費品進口來源地。上半年， 中國自歐盟進口醫療保健品、箱包、首飾等佔同類產品進口比重都超過了6成。 中國對歐盟出口紡織服裝、家用電器、筆記本電腦都實現了較快增長。

如今，中歐雙方走向「下一個50年」，面臨著新的形勢，國際局勢動蕩加劇，單邊主義、保護主義甚囂塵上。

在不確定性加劇的大前提下，中歐合作的戰略意義也正在進一步凸顯。

在此次座談會上，李強表示，「中歐可以聚焦服務貿易、科技創新、綠色經濟、第三方合作等領域，培育更多合作新增長點。」

第二，妥處分歧。

大國之間的關係發展並不總是一帆風順的，中歐關係也是如此。

7月18日，歐盟宣布在第18輪對俄制裁中將部分中國企業和金融機構列入清單。

商務部新聞發言人表示，「歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。中方敦促歐方，立即停止列單中國企業和金融機構的錯誤做法。」

中歐雙方要在溝通中凝聚共識。

在此次中歐企業家座談會上，李強表示，雙方要打造良性競合關係，推進更高水平的對接協同，打造出更加穩定高效的產業生態，共同把握未來機遇。

他說，「中國將持續擴大高水平對外開放，加強知識產權保護和公平競爭保障，歡迎更多歐洲企業深耕中國。希望歐方為赴歐中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。」

馮德萊恩表示，歐中互為重要經貿夥伴，歐方願以慶祝歐中建交50周年為契機，同中方加強貿易、投資等領域合作，共同促進產供鏈穩定，妥善處理分歧，創造良好合作和營商環境。歐方無意同中國脫鉤，歡迎中國企業赴歐投資興業。