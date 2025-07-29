面對日本自民黨逼宮　石破茂堅持留任：不能出現「政治真空」

日本執政自民黨召開參眾議員會議逼宮首相石破茂，石破在會議上以不能讓政治出現真空為理由，懇求議員們繼續支持他。參院敗北的責任，極可能由黨第二把手幹事長森山裕來扛，他在會上表明願意辭職。



自民黨星期一（7月28日）召開參議院議員會議聽取黨員意見。會議宣佈，將成立參院選舉總務委員會，對20日舉行的參院選戰結果做分析，並在8月底前完成報告。

2025年7月25日，日本東京首相官邸，日本首相石破茂在會晤捷克總統帕維爾（Petr Pavel，不在此圖中）結束後，往回走向官邸。（Reuters）

在大會上，石破請求議員們支持他擔任首相。他說：「我為參院失去大量議席深感抱歉，將認真思考導致這一結果的原因。我也將竭盡全力切實履行與美國達成的關稅協議，盡職盡責確保政治不出現真空。」

與石破堅持留任有別，黨幹事長森山暗示自己下月將辭職。「我們必須認真對待國民給予的嚴厲評價。我將盡快找出問題所在，爭取在8月底完成報告，我也願根據結果負責。」

針對參議院選舉慘敗，黨內大佬紛紛責怪石破。自民黨前幹事長茂木敏充星期天（27日）發表網上談話說：「石破必須對三連敗負責，即去年眾院的慘敗，東京都議會議席創歷史新低，以及參院戰敗。為了重振自民黨，必須確定包括黨魁在內的核心成員，重新開始。」

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，日本首相石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

不過，出席參眾兩院會議的前經濟企劃廳長官船田元會後透露：「總的來說，很多議員都認為石破對敗選應當承擔責任。但包括我在內有五六個議員希望他留任。我認為他是應對特朗普關稅的最合適人選，因此希望他繼續留任。」

參院選戰，自民黨雖然流失不少議席，但加上盟友公明黨的議席，其實距離過半數僅差三席。據推測，這是石破仍能理直氣壯的原因。

不過，要石破下台的自民黨議員也可能以召開「參議院議員總會」進一步逼宮。根據黨規，總會將對黨內運營和議會活動中的特別重要事項進行審議和決定。如果超過三分之一的議員簽名要求，則要在七天內召開。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，執政自民黨幹事長森山裕（Hiroshi Moriyama）抵達自民黨總部。（Reuters）

星期天公布的《每日新聞》和《朝日新聞》民調均顯示，石破政府的支持率僅為29%。至於石破是否該下台，各大媒體則出現偏差。《讀賣》、《產經》等民調顯示，認為石破應該辭職的人多於希望他留任的人，《朝日新聞》民調結果卻相反。

至於石破的可能繼任人選，《日經》調查顯示，前自民黨經濟安保女部長高市早苗以及農林水產部長小泉進次郎的支持率並列排第一，均達20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

