日本防衛省公布《宇宙領域防衛指針》　冀防中俄人造衛星軍事威脅

日本防衛省7月28日宣布首次制定了《宇宙領域防衛指針》，旨在強化太空防衛能力，提出要確保衛星通信、構築衛星防護能力。文獻更點名指中國和俄羅斯開發攻擊他國人造衛星的「殺手衛星」，稱日方將打造用來防禦的「保鏢衛星」，將在2029年進行實證試驗。



《指針》指出：「太空正在戰場化，威脅和風險正在擴大。」指針認為太空利用在通信和觀測方面是日本國民生活不可或缺的基礎，提出要確保衛星通信、構築衛星防護能力。日本將構築能夠承受通信干擾的衛星通信網絡，推進盟友和志同道合國家間的衛星通信。

2025年7月28日，日本防衛省宣布首次制定了《宇宙領域防衛指針》。（日本防衛省網站）

日本《共同社》報道，防衛省還打算開發保護本國衛星免受殺手衛星攻擊的「保鏢衛星」，到2029年度將進行實證試驗。也將為確立可從敵方射程範圍外實施攻擊的「防區外防衛能力」而推進太空利用。為了捕捉日本周邊艦艇和部隊行蹤，將構築大量小型人造衛星聯動運用的「衛星星座」。

日方又針對中國和俄羅斯推進開發的高超音速武器，並將對追蹤和探測等相關技術進行實證試驗。

東風-100是一款超音速巡航導彈，是中國軍隊精確打擊武器。（騰訊網）

日本防衛相中谷元周一（28日）在山口縣的防府北基地，視察了宙作戰群的雷達站。航空自衛隊計劃到2027年改名「航空宇宙自衛隊」，宇宙作戰群將在2025年度升級為「宇宙作戰團」（暫稱）。

防衛省同時公布了《下一代情報通訊戰略》，提出將吸收民間尖端技術，力爭發展衛星間、衛星與司令部間等的數據傳輸。