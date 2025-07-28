中國人爆買日本溫泉？你去的「數十年老牌旅館」可能已是同胞經營

外資的浪潮，如今正悄然湧入日本的溫泉名地。說起日本山梨縣的石和溫泉，許多日本人心中都會浮現出昭和時代的熱鬧場景。那時，每到周末，成群結隊的公司員工和家庭遊客從東京新宿坐上特急列車，一小時半就能抵達，這裏被譽為「首都圈的後花園」。

老旅館裏蒸汽氤氲，榻榻米和拉門之間是孩子們的歡笑與長輩的閒談，溫泉街上小店鱗次櫛比，連空氣裏都混雜着甜酒和果子的香氣。但時代的風向總在不經意間變了。最近，日本記者專程走訪石和溫泉，發現這裏的主角，早已悄悄換了人。



那天，幾輛大型巴士停在一家老字號旅館門口，旅客們魚貫而下，不同於往昔的日語交談，如今大廳裏最響亮的是中文：

大家在這邊用餐，晚上六點半餐廳見。

招呼團客的工作人員也操着一口地道普通話。中庭錦鯉依舊、燈籠高掛，日式庭院一切如舊，可旅館的主人已經成了中國企業。對這家「樂氣House甲斐路」的宮健太支配人來說，這些年見慣了溫泉街的起落：

海外客人用新的視角發現了日本的美，也算是另一種緣分。

山梨縣石和溫泉鄉樂氣House甲斐路溫泉旅館（IG@kaiji_7373）

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這樣的變化，背後是日本地方溫泉行業的共同遭遇。泡沫經濟崩潰後的漫長不景氣，夾雜着消費方式變化，年輕人不愛組團出遊，老旅館一年不如一年。剛想等個好年景，卻又撞上了新冠疫情的重錘。3年間，石和溫泉街一度空無一人，不少老牌旅館負債經營，甚至到了連水電都快交不起的地步。許多旅館老闆不得不咬牙掛牌，盼着能有買家接盤。

中國資本就是在這種時刻出現的。近2年隨着入境旅遊重啟，像「樂氣House甲斐路」這樣被中國公司收購的旅館，不但得以續命，還一躍成為中國團體遊客的首選。旺季時五輛大巴一同抵達旅館，工作人員一邊接待新客，一邊感慨：

以前這裏最怕沒人，現在怕的是客人多到忙不過來。

當地政府保守估計，石和溫泉至少有10家旅館歸屬了外國資本，大致佔總數的4分之1。事實上，未登記的旅館也不少，真正的數字或許只多不少。

中國人買溫泉旅館，為何願意出高價？業內專家一語道破：

石和溫泉有地利，離東京、京都都不遠，離富士山也近，對外國遊客有天然吸引力。而中國買家下手快，開價往往是日本本地人的兩倍。

數據顯示，只要有旅館掛牌出售，9成都被外國資本拿下。甚至在中國的社交媒體上，也經常能看到類似「富士山腳下旅館轉讓，投資機會難得！」的廣告。對很多日本業主來說，賣給本國人固然心裏舒服，可一問價格，人家中國企業開出兩倍價碼，再三考慮，還是選擇了現實。

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這其中也不乏無奈與惋惜。日本很多本地人其實更希望能讓旅館繼續由日本人經營，但市場冷清、買家稀少，老一輩經營者更無力接班。與其讓自家一手打拼幾十年的旅館慢慢荒廢，不如賣給願意投資的人，至少還能保住一盞燈、幾分煙火氣。「放着變廢墟總歸不如賣了好。」一位旅館經營者的話，說得很實在。

然而旅館的熱鬧並沒有帶動溫泉街的整體復甦。大巴載來的團隊遊客，多數是為泡溫泉而來，進了旅館便很少再出來。吃飯、泡湯、休息一應俱全，很少有人像過去那樣在溫泉街上慢悠悠閒逛，逛小店、吃點心、聊家常。街邊小賣部老闆感嘆：

海外客人基本不進來，買東西的還是附近居民和國內遊客。

老街上的燈光明滅，溫泉旅館裏熙熙攘攘，街道卻多了幾分冷清。這種「旅館熱鬧，溫泉街寂寞」的現實，也讓當地政府有些擔憂。觀光部門負責人角田一滿坦言，希望新業主們能多一些和本地的交流，了解並尊重日本的規矩，讓溫泉街恢復往日的人氣。畢竟，無論資本來自哪裏，只有和在地社區相互融合，才能真正讓這片溫泉熱土煥發新生機。

也有人反思，這種跨國資本接管傳統行業的現象，究竟是好是壞？有本地人覺得，溫泉街的「靈魂」淡了些，「昭和的老味道」似乎快要消失；但也有人認為，與其看着昔日熱鬧的旅館一個個關門爛尾，不如讓有心人來盤活，只要還能聽見旅館裏客人的笑聲，石和溫泉的故事就還在繼續。

其實這種變化未嘗不是時代的縮影。全球化的大潮下，傳統與現代、本地與外來，不斷地碰撞與融合。溫泉旅館的命運，不再侷限於一家一戶、一街一坊，而是交織着各國的資本、文化和人情。誰來做主並不重要，重要的是，這片土地上的溫度和煙火氣還能延續多久。

石和溫泉今日的故事，也是日本各地溫泉小鎮面臨的現實。也許，未來還會有更多的中國遊客走進日式旅館、泡在溫泉裏，也會有更多日本小鎮，在包容與接納中找到屬於自己的新出路。

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