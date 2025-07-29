日媒：日本IT業勞動生産率在G7中墊底

日本IT産業的勞動生産率正在下降。從2019年開始的4年間下降了13%，是七國集團（G7）中降幅最大的國家。日本近年來在IT企業工作的人數增加20%，但創造出相應的利潤卻未增加，這一點成為日本IT競爭力的絆腳石。



日經新聞（Nikkei）報道，各行業勞動生産率通過「附加價值額」（指企業營業收入減去生産活動所需材料費等所得的利潤，剔除物價影響）除以就業人數計算得出。

若果以疫情前的2019年作為100換算成指數，則美國按當地貨幣計算提高27%，英國提高9%，日本下降13%，G7中有4個國家出現上升，其中僅有日本是雙位數負增長。

經濟合作與發展組織（OECD）的統計顯示，日本IT企業的就業人數在2023年達到235萬人，比2019年增加了2成。IT技術人員數量雖增加，但附加價值額停滯不前。2019年至2023年日本的升幅僅為5%，低於美國的39%和德國的12%。

富士通公司（Fujitsu Limited）是一家源自於日本的綜合跨國電子製造公司與信息技術（ICT）服務公司。總部位於東京。該公司主要產品為各類通信系統、信息處理系統與電子產品（半導體、超級計算機、個人電腦、伺服器）、數字轉型解決方案及相關服務。（Getty）

日本經濟高級研究員木內康裕指出，「IT産業本應是支撐日本數字化轉型的重要産業，但生産率卻很低」。

但日本國內IT巨頭也出現轉換商業模式的趨勢。NTT Data Group開始在對企業系統的全部開發工序運用生成式AI。預計每人平均作業效率可提高2成。而未來能否熟練運用AI，將決定日企IT競爭力的走向。