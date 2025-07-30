中美經貿會談結束｜美國：未談及Tiktok　與中方或約90天後再會晤

中美官員周二（29日）在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第2天經貿會談後，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方團隊持續利用貿易磋商機制，進行坦誠、深入且具建設性的討論。美國商務部長貝森特（Scott Bessent）則透露，雙方談判未有涉及Tiktok。美方還稱，美中可能在約90天後再次會晤。



根據路透社，貝森特就雙方會談表示，仍有一些技術細節需要解決，特朗普將最終決定是否延長8月12日的最後期限。

貝森特也說，雖然中美團隊談成關稅暫停展期，但最終生效需要特朗普批准。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）亦稱，將中美關稅暫停措施延長90天，是提交給特朗普批准的一個可行方案選項，「我們將向他匯報我們在這裏的工作進展。我們當然進行建設性的會談，並提交積極的報告。至於是否延長暫停，由他決定。」

貝森特還說，美方對中國購買伊朗90%石油表示不滿。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

根據新華社，李成鋼說，在過去一天半時間裏，中美雙方經貿團隊根據兩國元首6月5日通話共識，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，就彼此關注的重大議題進行深入、坦誠、建設性的交流。

李成鋼稱，根據中美雙方共識，雙方將繼續推動美方已暫停的「對等」關稅24%部份以及中方反制措施如期展期。

路透社引述李成鋼說，雙方都意識到維持健康穩定關係的重要性，就經貿問題坦誠交換意見，雙方將繼續推動延長「對等」關稅暫停期以及中方反制措施。

李成鋼稱，中美雙方將持續保持溝通，會就貿易和經濟問題及時溝通。

中美周一在新一輪會談首日持續5個多小時，周二再進行磋商。

中美兩國5月中旬達成的關稅「休戰」協議，正面臨8月12日的到期日。路透社引述分析師表示，該協定很有可能再次延長90天，有助於特朗普與中國國家主席習近平在10月底或11月初舉行會晤。