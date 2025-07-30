美國對華關稅或再延90日　特朗普：習近平希望會晤　料今年實現

中美官員周二（29日）在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第2天經貿會談後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，自己已與美國商務部長貝森特（Scott Bessent）交談，貝森特告訴他，貝森特在瑞典與中國官員進行非常良好的會談。



在蘇格蘭停留5天後，特朗普在登上回國的飛機前會見記者。他說：「他（貝森特）對這次會晤感覺非常好，比昨天更好」，特朗普還透露，習近平希望與他會晤，預計兩國領導人會晤於年底前實現。不過貝森特較早前稱，斯德哥爾摩會談並未討論特朗普與中國國家主席習近平可能舉行的會晤。

中美雙方團隊今次會談中，同意90天關稅寬限期可能延長，但還需要特朗普做出最後決定，新華社報道就指，雙方已同意將美國對華24%關稅及中方反制措施各延長90天。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方團隊持續利用貿易磋商機制，進行坦誠、深入且具建設性的討論。貝森特則透露，雙方談判未有涉及Tiktok。美方還稱，美中可能在約90天後再次會晤。

根據路透社，貝森特就雙方會談表示，仍有一些技術細節需要解決，特朗普將最終決定是否延長8月12日的最後期限。

貝森特也說，雖然中美團隊談成關稅暫停展期，但最終生效需要特朗普批准。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）亦稱，將中美關稅暫停措施延長90天，是提交給特朗普批准的一個可行方案選項，「我們將向他匯報我們在這裏的工作進展。我們當然進行建設性的會談，並提交積極的報告。至於是否延長暫停，由他決定。」

貝森特還說，美方對中國購買伊朗90%石油表示不滿。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

根據新華社，李成鋼說，在過去一天半時間裏，中美雙方經貿團隊根據兩國元首6月5日通話共識，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，就彼此關注的重大議題進行深入、坦誠、建設性的交流。

李成鋼稱，根據中美雙方共識，雙方將繼續推動美方已暫停的「對等」關稅24%部份以及中方反制措施如期展期。

路透社引述李成鋼說，雙方都意識到維持健康穩定關係的重要性，就經貿問題坦誠交換意見，雙方將繼續推動延長「對等」關稅暫停期以及中方反制措施。

李成鋼稱，中美雙方將持續保持溝通，會就貿易和經濟問題及時溝通。

中美周一在新一輪會談首日持續5個多小時，周二再進行磋商。

中美兩國5月中旬達成的關稅「休戰」協議，正面臨8月12日的到期日。路透社引述分析師表示，該協定很有可能再次延長90天，有助於特朗普與中國國家主席習近平在10月底或11月初舉行會晤。