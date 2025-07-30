日本海嘯｜遊沖繩水族館突收津波警報　「人連動物」急疏散到5樓

今天當地時間上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3米左右海嘯。



目前在沖繩旅遊的台灣人林先生指出，全部人都被疏散到停車場5樓，連小動物都被運上來。

日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，預估可能出現3米左右海嘯，目前在沖繩旅遊的林先生指出，全部人都被疏散到停車場5樓，連小動物都被運上來。（Threads@mark_1028）

日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，預估可能出現3米左右海嘯，目前在沖繩旅遊的林先生指出，全部人都被疏散到停車場5樓，連小動物都被運上來。（Threads@mark_1028）

日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，預估可能出現3米左右海嘯，目前在沖繩旅遊的林先生指出，全部人都被疏散到停車場5樓，連小動物都被運上來。（Threads@mark_1028）

日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，預估可能出現3米左右海嘯，目前在沖繩旅遊的林先生指出，全部人都被疏散到停車場5樓，連小動物都被運上來。（Threads@mark_1028）

台灣中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，指出該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣，因此也發布海嘯警訊，提醒沿海地區民眾，提高警覺嚴加防範，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

昨（29日）才與妻子帶二個孩子前往日本沖繩，預計展開五天四夜旅遊的林先生今（30日）上午8時許帶著家人前往DMM水族館，他手機先收到津波注意報，隨後再收到津波警報（警報級別更高，表示可能造成災害，沿海與河岸地帶所有人應立即疏散至高地或避難建築）。

林先生表示，他原本還一頭霧水，然後全部人就立即被疏散出去並前往停車場5樓等候，連小動物們都被運上來，後來查手機才知道俄羅斯發生強震；現場台灣人頗多，目前氣氛不會緊張，只是許多人在納悶為何要疏散，都在用手機看資料。

林先生指出，疏散到水族館5樓後看得到海面，現在沒有明顯升高的感覺，這次經驗讓他覺得日本人警覺性跟疏散過程都很有秩序跟效率，防災意識教育很棒，希望警報能早點平安解除。

【相關圖輯】311後全球最強震 預估海嘯下午到台灣（點圖放大了解更多）：

+ 6

【延伸閱讀】遊日遇南海海槽地震怎辦？一文看清有用APP、網站及中文求助電話（點圖放大閱讀）：

+ 23

延伸閱讀：

台灣品牌脫穎而出！十大人氣瑜伽服品牌揭曉

罷免失敗就關店！花蓮咖啡店突發文曝「新店規劃中」 引網友正反討論

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】