海邊遇地震怎辦？專家：別等待或尋找家人、應狂往「這地方」跑

日本鹿兒島縣吐噶喇群島近海地震頻傳，自6月21日起已發生逾1500次地震，這也使防災意識成為熱議話題，一本名為《守護生命圖鑑》（いのちをまもる図鑑）的書便針對「在海邊遇到地震時該怎麼辦」進行詳細的講解，還以311大地震為例，稱「當時許多人因為沒有相關意識，最終遭到海嘯吞噬」。



《Diamond Online》報道，池上彰總監修的《守護生命圖鑑》指出「在海邊遇到地震時，請不要等待家人或朋友，而是應該盡快前往高處避難，因為海嘯可能會立即襲來，所以如果您感到搖晃，請不要猶豫，即使獨自一人也要朝大海的反方向逃跑」，並稱「如果有高處，就去那裏，如果沒有高處，就逃到5樓以上的建築頂樓」。

池上彰總監修的《守護生命圖鑑》。（Amazon）

《守護生命圖鑑》針對「在海邊遇到地震時該怎麼辦」進行詳細的講解。（自Amazon）

書中還提到「最糟糕的做法就是坐等事態發展，海嘯來勢洶洶，從地震發生到抵達海岸可能只有幾分鐘的時間，如果等到看到海嘯才撤離，就會被捲入其中，所以一旦地震停止，就應該立即開始撤離」，並稱「即使你想聯絡家人和朋友，確認他們的安全，也要克制住這種衝動，優先考慮撤離，如果你有時間打電話，不如利用這段時間盡快前往地勢較高的地方，地震發生後，根本沒有人有空接電話，最好等地震和海嘯平息後再聯繫」。

《守護生命圖鑑》還特別以2011年發生的日本311大地震為例，稱「當時記錄到超過16.5米高的海嘯，其威力足以摧毀鋼筋混凝土建築，這場災難造成超過2萬人死亡，但在岩手縣釜石市，所有自行逃往高處的中小學生都獲救，如今該市也定期進行名為『海嘯突襲』的疏散演習」。

對於居住在海岸附近或常去海邊的人來說，「提前查看災害地圖、找到安全地點」至關重要，即使只有1個人，也要在地震發生後立刻撤離到這些地點。

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