宮崎縣日向灘8日發生黎克特制規模7.1強震，日本氣象廳隨後發布南海海槽地震臨時情報的「巨大地震注意」預警，呼籲民眾在未來一週防範特大地震。



由於適逢暑假，許多民眾可能已經規劃好在這段期間前往日本旅遊，究竟在日本時遭遇強震該怎麼辦？如何保護自身安全？以下整理4則保命貼士給民眾參考。

遊日遇南海海槽地震怎辦？一文看清有用APP、網站及中文求助電話（01製圖）

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在日本遭遇地震怎麼辦？

根據樂天旅遊官網，災害發生時，不管在室內或戶外，都必須以保護自身安全為優先。

若在酒店內遭遇地震，必須躲在桌下、用抱枕等物體護住頭頸部。若身處戶外，必須注意上方是否有物體掉落，使用隨身物品保護頭部。在地震搖晃時不要隨意移動，等搖晃停止後再前往避難。

若地震時身處酒店內，旅客需依照酒店員工指示避難。若在室外，則必須立刻離開水邊，逃向高處或前往避難所。

建議遊客在出遊前，可以事先掌握出遊地點的地形、海洋或河川的方向。

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準備防災瓶

為了防範突然其來的災害，日本警視廳推薦可以自行製作「防災瓶」，將重要物品與防災物品隨身攜帶。

警視廳建議可以準備一個500公升的透明水壺，裏面放入哨子、壓縮毛巾、嘔吐袋、迷你手電筒、膠袋、常備藥品、膠布、酒精棉片、食物與現金。

防災瓶的優點除了方便攜帶，還可以保護物品不被壓扁、也具有防水功效。

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災害發生時需要的應用程式與網站

日本觀光廳整理以下天災發生時，外國觀光客可使用的應用程式與網站。

Safety tips

這是專為外籍旅客設計的天災情報應用程式，由日本觀光局監修。除了可以設定推送日本的緊急地震速報、海嘯警報、氣象特別警報外，還包含天災時的應對流程與溝通卡等，可支援15種語言。

日本政府觀光局社群帳號（Japan Safe Travel) SNS

日本政府觀光局（JNTO）所經營的社群帳號「Japan Safe Travel（JST）」，會在天災發生時發布外籍觀光客所需要的資訊。

X帳號：@JapanSafeTravel

微博帳號：安心訪日JapanSafeTravel

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Japan Safe Travel Information

外籍旅客可在此網站確認災害發生時的氣象警報與交通資訊，支援15種語言。

Japan Safe Travel Information網站：https://www.japan.travel/tw/tw/

Japan Visitor Hotline（JNTO服務熱線）

日本政府觀光局提供的24小時熱線，旅客可使用英文、中文、韓文與日文進行諮詢（提供一般觀光諮詢與意外、生病或災害等緊急狀況時的援助）。

電話號碼：050-3816-2787

NHK WORLD JAPAN

傳達日本與亞洲最新消息的24小時英語頻道，發生地震與颱風等大型天災時，旅客可在此蒐集最新情報。

NHK WORLD-JAPAN： https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

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Safety Information Card

日本觀光廳為了讓外籍旅客安心旅遊，製作小冊子「Safety Information Card」，民眾可在日本觀光廳網站自行下載使用。

避難地圖

意外發生時，外籍旅客可透過所在縣市的官方網站，查詢最近的避難所資訊，或使用「雅虎避難所地圖」（Yahoo!避難場所マップ ）網站進行查詢。

購買海外保險

民眾在出國時，可依自身需要購買海外醫療險與旅遊平安險等相關保險。若在日本感到身體不適或受傷，可透過日本觀光廳網站查詢醫療機構。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】