京都伏見稻荷神社慘變垃圾崗　日本網民怒批：外國遊客褻瀆神明

以千鳥居為名的京都伏見稻荷神社，近年深受外籍遊客亂丟垃圾所擾。一名網友近日分享神社境內廁所的照片，可以看到洗手台上擺著滿滿的塑膠瓶、飲料杯等垃圾，讓日本網友怒轟「褻瀆神明」。



《ENCOUNT》報道，日本網友「ATO（あと）」5月15日在社群媒體分享一張照片，並在文中指出「這是我在伏見稻荷神社撿垃圾以來，過去最高的垃圾量、過去最低的公德心」。畫面中可以看到廁所洗手台的鏡子前，擺著大量塑膠瓶、空罐和塑膠袋等垃圾。

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該網友指出，新冠疫情後，外籍遊客大幅增加，在廁所亂丟垃圾的狀況日益嚴重，鏡子上甚至還張貼通告，用日文、英文、中文呼籲遊客不要在神社境內廁所亂丟垃圾。

該發文獲得1.6萬人轉發、9.4萬讚。許多網友不滿地表示



「感覺日本的狀況越來越糟」、

「這樣會讓外國人對日本留下不好的印象吧」、

「神社該禁止遊客參拜。雖然收入可能會減少，但至少不會有人褻瀆神明」。



也有人質疑「是不是神社裏沒有垃圾桶？」。

對此，ATO指出，距離廁所走路約10秒的地方，就有可以丟棄飲料瓶的垃圾桶，但許多人卻仍然選擇把垃圾隨手放在廁所內。他也強調廁所位於神社境內，認為神職人員放任遊客在神聖的地方丟棄垃圾，無疑是對神的褻瀆。

報導指出，ATO從幾年前開始，每週都會主動到神社內撿垃圾3至4次。他過去也多次分享神社內被亂丟垃圾的慘況，但最近垃圾量越來越多。「外國遊客增加，洗手台開始出現飲料罐、外帶商品包裝各種垃圾，甚至還有用過的紙尿布。

「看到大家在信仰之地缺乏公德心的行為，我感到憤怒與無奈」。

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