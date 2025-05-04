宇治抹茶變中國自家品牌？京都老店氣炸：形象受損＋誤導消費者

中國屢屢傳出將世界知名品牌「佔為己有」，並且以此為名號，銷售陸製的「山寨品」。離奇的是當原有品牌在中國法院控告這些山寨時，竟然都會敗訴，彷彿中國法院認證這些山寨反而才是正統。如今傳出日本京都享譽全球的「宇治抹茶」，都變成了中國自產，讓京都老字號「丸久小山園」小山元社長極度不滿。



先前中國掀起一陣「宇治抹茶風」，然而卻被日本老字號「丸久小山園」的社長小山元火大指控，許多中國標榜的「宇治抹茶」根本就都只是中國自產的茶葉充數的。雖然沒有直接盜用店名，但卻打著京都有名的「五十鈴」、「若竹」、「青嵐」等招牌，在國內甚至出口海外銷售。

京都「宇治抹茶」老字號「丸久小山園」的社長小山元對中國冒牌極度不滿。（mbsnews）

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小山元社長指出，這些標示宇治抹茶的中國冒牌貨，會讓消費者出現混淆，甚至有可能讓京都的招牌被誤解為品質不好的風險，損害品牌形象及消費者的信任。

而消息傳開後，上海宇治抹茶公司稱「曾赴日的陸籍留學生」將技術和觀念帶回，並無抄襲冒用的問題。不過仍被眼尖的網友發現，公司將「宇治抹茶」換成「御治抹茶」。

京都老字號「丸久小山園」（丸久小山園）

此前中國最有名的山寨莫過於「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan，MJ）的招牌飛人標誌被中國企業盜用，稍微更改後就開始銷售旗下球鞋。沒想到MJ的公司控告中國企業，竟被判定敗訴，使「山寨變正統」，鬧出一大風波。

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