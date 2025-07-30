特朗普關稅下半年增成本18億　Adidas：或被迫在美加價

全球知名運動服裝品牌Adidas7月30日（週三）警告，美國政府頒布的關稅將導致公司今年下半年成本增加約2.31億美元（約18.1億港元），Adidas或被迫提高其在美國市場的產品價格。



據路透社報道，Adidas的股價自今年初以來已下跌23%。

Adidas強調，受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反復無常的貿易政策的影響，市場充滿不確定性，導致Adidas無法上調年度業績預期，目前尚未決定是否透過加價來減輕影響。

Adidas行政總裁Bjorn Gulden在一份聲明中表示：「我們仍不確定美國最終的關稅是多少。我們也不知道如果所有這些關稅導致通脹大幅上升，會對消費者的需求帶來多少間接影響。」

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫球場舉行雙邊會談。（Reuters）

Gulden在電話會議上告訴記者，一旦確認最終關稅，Adidas將重新評估其在美國的定價，並決定哪些產品可能提高價格。他拒絕透露加價幅度。

Gulden指：「我們會盡可能保持現有系列的價格（穩定），然後再對新產品進行新的定價。」

據報道，美國本月初宣布對越南多種出口產品加徵20%的關稅，並對來自印尼的商品加徵19%的關稅。越南和印尼是Adidas最大的兩個採購國，在美國銷售的Adidas產品中，分別有30%和23%來自上述兩個國家。

2025年3月5日，德國黑措根奧拉赫（Herzogenaurach），Adidas在其總部展示旗下鞋類產品。（Reuters）

Gulden坦承，在特朗普上台之前，美國鞋類進口就已面對關稅，而加上新關稅，對來自越南的鞋類徵收的關稅已從26%升至46%，對來自印尼的鞋類徵收的關稅也從24%升至43%。

Gulden指，儘管受到關稅的影響，美國仍是Adidas的關鍵市場，美國約佔Adidas全球銷售額的五分之一。