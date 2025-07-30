特朗普被指愛煲電話粥　與馬克龍短訊互稱Donalddddd與Emmanuelll

美媒7月27日引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經常與各國領導人打非正式電話、互發短訊，對象包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）。其中有消息人士指，他和馬克龍的短訊內容口吻十分親密，還曾直呼對方大名：「Donalddddd」、「Emmanuellllll」。



美國《政治報》（Politico）報道，特朗普首個任期時，直接向外國領袖提供私人電話的做法，當時嚇到不少領袖。但在其第二任期開始後，許多希望與他交好的領導人會定期給他打電話或發短訊，無論內容是否嚴肅。

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

報道引述一位熟悉特朗普與馬克龍通話的人士回憶道，兩人在互相問候時，「如兄弟般」親密：「這挺有趣的，特朗普會寫『Emmanuellllll』，把l寫的很長。然後馬克龍會說『Donalddddd』，把d寫的很長，就這樣你來我往。」

報道指出，其他國家官員認為，他們之所以能適應特朗普的隨心所欲的作風，是因個人關係得到改善，而這會帶來「更有利的結果」。

加拿大總理卡尼憑藉承諾對特朗普採取強硬態度而當選，美國共和黨參議員克拉默（Kevin Cramer）敦促卡尼直接致電特朗普以解決問題。

2025年5月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮會見卡尼。（Reuters）

克拉默說：「特朗普喜歡這樣，他覺得直接收到來電很受尊敬。」

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）向《政治報》表示：「特朗普總統與外國領導人關係良好，這就是為什麼他在短短6個月內就進行了23次雙邊會晤，遠遠超過其前任。」