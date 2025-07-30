特朗普：倘結束俄烏戰事沒進展 10天後對俄徵收關稅
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 7月29日表示，如果俄羅斯在結束烏克蘭戰爭方面沒有進展，他將在「10天之後」開始對俄徵收關稅並採取其他措施。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日也稱，如果中國繼續購買俄羅斯石油，將提高關稅。在特朗普及貝森特發表相關言論後，國際油價拉升，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油均曾飆逾4%。
特朗普於7月14日表示，限期俄羅斯50天內達成停火協議，否則對俄加徵100%關稅，並對向俄購買石油的國家實施「二級制裁」。他於28日改口稱，對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）感到非常失望，將縮短最初給予俄方50天的期限，減至只剩10到12天，稱「沒有理由等待」。
至29日，特朗普在空軍一號上向記者表示，迄今未獲得俄羅斯回應，決定在「10天之後」對俄行動。他又稱，並不擔心制裁俄羅斯會對石油市場，又或油價造成潛在影響，他表示，美國將提高國內石油產量，以抵消任何影響。
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