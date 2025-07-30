德國動物園因空間不足射殺12隻狒狒惹議　動物保護組織提起訴訟

德國紐倫堡（Nuremberg）一家動物園去年宣佈處決園區內飼養的狒狒引起保護動物人士的抗議，但本周二（29日），這些狒狒最終被動物園宰殺，動物權益組織表示將提起刑事訴訟。



紐倫堡動物園（Tiergarten Nürnberg Zoo）於2024年2月首次宣佈，動物園因空間不足無法繼續飼養狒狒，雖然園方已檢視過一些接收部分狒狒的提案，但最終未能實現。園方本周一正式宣佈將對狒狒實行安樂死，並於周二上午以運營需要為由閉園。

德國警方表示，7名抗議者當日翻牆進入動物園後遭拘捕，其中一名女子更把自己的雙手粘在地面上。

圖為7月7日，德國紐倫堡動物園內的3只狒狒。（Getty）

動物保護權利組織批評園方在動物的繁殖管理方面存在失誤，指宰殺行為違反動物保護法，已對動物園管理層提起刑事訴訟。

副園長Jörg Beckmann表示，園方已經挑選那些沒有懷孕雌性或參與研究的狒狒並對他們進行射殺。完成樣本採集後，狒狒就被投餵給動物園內其他的肉食動物。

園長Dag Encke表示，宰殺是為了保持動物數量在健康的水平，是經過「多年考慮」而做出的決定。他指，動物保護法要求動物園控制動物的數量不能超過其生活區域的收容能力，而其他方法都無法減少狒狒數量，因此園方不得不對其進行宰殺。

圖為7月29日，紐倫堡動物園園長Dag Encke（左）在宰殺狒狒後舉行新聞發布會。（Getty）

該動物園的幾內亞狒狒數量已增至43隻，而其館舍當初只是為容納25隻成年狒狒及其幼崽所設計，空間不足令動物間衝突加劇。

動物園表示，園方曾經將16隻狒狒轉移至巴黎、中國等地的動物園來解決狒狒數量過多的問題，但這些動物園均已達到容量上限。此外，動物園亦曾採取避孕措施，卻未達到預期效果。