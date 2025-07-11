Moo Deng｜泰國小河馬彈跳豬1歲生日　動物園舉行慶祝派對

泰國人氣雌性侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）7月10日踏入1歲生日，動物園當天為牠舉行一連四天的生日派對，吸引大量海內外遊客到場，亦為園內其他動工帶來籌款機會。



《紐約郵報》及《People》雜誌等傳媒報道，春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）10日有數以千計的遊客與彈跳豬慶祝生日，他們在「壽星女」所在園區圍牆外打卡拍照，牠似乎沒有受寵若驚，而在池塘玩耍自得其樂。

動物園員工其後為彈跳豬送上一個由水果和蔬菜組成、重約44磅的「蛋糕」，在場的遊客一同唱生日歌。彈跳豬與26歲的母親Jona一同享用「蛋糕」，一舉一動都成為大家的拍攝對象。

泰國小河馬彈跳豬7月10日慶祝1歲生日，獲春武里府綠山野生動物園送上「蛋糕」。（Reuters）

有來自美國德州的遊客形容，彈跳豬是自己的「維他命」，為他帶來快樂和能量，以及治癒心情；一名為彈跳豬送上早餐的紐約遊客稱，自己只會在泰國逗留30小時，但已有足夠時間到動物員與牠見到；亦有馬來西亞遊客指，自己工作不順時，就會張貼彈跳豬的照片，而她今次來到與對方慶祝生日，整個辦公室都表達支持。

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動物園亦把握這個機會舉行網上拍賣，讓世界各地的彈跳豬支持者競投對方的不同產品，包括有民眾以大約3065美元投得牠的「生日蛋糕」贊助權；牠在出生到現場所使用的塑膠浴缸以2150美元售出；牠的腳印更以超過2.1萬美元成交，成功入標的Mucharim Chutimatipakorn稱自己非常喜愛彈跳豬，同時希望為動物園發展盡一分力。