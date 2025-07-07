澳洲昆士蘭動物園發生獅子襲擊人事件　導致一女子手臂重傷

澳洲昆士蘭省7月6日發生一宗獅子襲擊人事件，一名50多歲的婦女在當地一個動物園的猛獸區旁觀賞工作人員工作時，突然遭到一隻獅子襲擊，導致手臂嚴重受傷。園方指，因應事件將暫停開放至周二，並強調事件發生期間所有動物並未離開圍欄，公眾與其他員工並未受到威脅。



事故發生在達令唐斯動物園（Darling Downs Zoo），時間為當日上午約8時30分。該動物園在社交媒體聲明中表示，傷者是「動物園大家庭深受喜愛的成員」，過去20年間她多次在猛獸區域旁觀飼養員工作，熟悉相關安全規範。但不知出於什麼原因，其中一隻動物突然咬住她的一隻手臂，造成嚴重損傷。」

園方其後發表聲明指，傷者傷勢嚴重，已由直升機緊急送往布里斯本（Brisbane）的亞歷山卓公主醫院（Princess Alexandra Hospital），目前情況穩定。

儘管園方未有透露涉事動物具體種類，但澳洲多家媒體報導稱，涉事動物為一隻獅子。事發後，當地警方與職業健康與安全監管機構已展開調查。動物園最新補充說明，涉事動物近期未曾生產，也不會因本次事件而被撲殺或懲罰。

儘管園方未有透露涉事動物具體種類，但澳洲多家媒體報導稱，涉事動物為一隻獅子。(新聞截圖)

根據動物園官網的介紹，這一動物園是野生動物保護與瀕危物種繁育中心，向遊客提供與多種動物近距離接觸的體驗項目，包括非洲獅、長頸鹿與狐猴等。