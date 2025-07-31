美國財長貝森特：中國經濟開始「崩潰」　必須重新平衡

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周三（30日）表示，他認為，中國的經濟模式正走向衰落。



根據俄衛網，貝森特在Breitbart的活動上說：「我認為，中國模式，他們的經濟模式，開始崩潰。他們似乎覺得『重力定律』對他們不起作用，尤其是在房地產領域。現在他們正經歷房地產市場危機，而在我看來，中國持續向市場傾銷廉價商品的做法很快會讓全世界厭惡。」

Breitbart報道，貝森特稱：「中國必須重新平衡其經濟。他們的經濟是現代世界歷史上最不平衡的。製造業佔了30%。他們的經常帳盈餘相當於全球GDP的2%。自19世紀70年代和1980年代大英帝國時期以來，我們從未見過這種情況。我剛才說，現在全世界都和我們在一起了，因為在4月和5月的一段時間裏，美國看起來像是孤軍奮戰對抗世界。」

7月28日，中美兩國在斯德哥爾摩啓動了新一輪貿易談判。這一輪談判是中美兩國間的第三輪高層貿易磋商。

俄衛網稱，中國和美國事實上處於「貿易戰」狀態，這場貿易戰在美國總統特朗普2月對所有中國進口產品徵收10%的關稅後爆發。3月進口關稅又提高到20%，隨後經過數輪互相加碼，美國對中國商品的關稅最高達到145%，而中國對美國供應商的關稅則為125%。之後，雙方達成一致，從5月14日起90天內互相下調關稅至10%。因此，中國對美國商品進口徵收10%的關稅，而美國對中國商品仍維持30%的關稅，因為20%的「芬太尼稅」依舊有效。在春末夏初，兩國互相指責對方違反此前達成的初步協議。