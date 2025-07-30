美國財長警告：若中國繼續購買俄石油　或面臨100%關稅

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在與中國經貿團隊會談時警告說，如果中國繼續購買受制裁的俄羅斯石油，可能被徵收高達100%的關稅。



路透社報道，貝森特周二（7月29日）在中美經貿團隊結束兩天會談後，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞典斯德哥爾摩一起召開新聞發布會。

2025年7月14日，俄羅斯聯邦中部韃靼斯坦共和國（Tatarstan），圖為一個採油裝置正在運行。（Reuters）

貝森特說，美國國會立法授權總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對購買受制裁俄羅斯石油的國家徵收最高500%的關稅，將促使美國盟友採取類似措施，切斷俄羅斯的能源收入。

他也對中國繼續購買受制裁的伊朗石油，以及向俄羅斯出售價值超過150億美元（約1177億港元）的軍民兩用技術產品，表達了美國方面的不滿。這些產品助長了莫斯科對烏克蘭的戰爭。

特朗普剛結束蘇格蘭行程飛回華盛頓，他在空軍一號上向隨行記者宣布，俄羅斯與烏克蘭達成和平協議的最後期限縮短為10天，從當天開始計算。如果俄方沒有就此取得進展，將面臨美國新的制裁。

貝森特說：「所以我認為，任何購買受制裁俄羅斯石油的國家都應該為此做好準備。」

貝森特指中國官員回應稱，中國是一個有能源需求的主權國家，石油採購將基於中國的內部政策。「中國人非常重視自己的主權。我們不想干涉他們的主權，因此，他們可能就得支付100%的關稅了。」

中國仍然是俄羅斯石油的最大買家，日均進口量約200萬桶，其次是印度和土耳其。

貝森特說，他還提醒中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰，中國持續向俄羅斯出售最終用於武器的產品，將損害中國提升與歐洲貿易關係的努力。

貝森特說：「我向他們指出，他們助長歐洲邊境戰爭的行為，嚴重損害了他們在歐洲公眾心目中的形象。」

2025年7月28日，瑞典斯德哥爾摩，在中美貿易談判前，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson，左）在羅森巴德外歡迎中國國務院副總理何立峰（中）抵達現場。（Reuters）

中美經貿團隊7月29日在瑞典斯德哥爾摩舉行兩天會談後，同意延長為期90天的關稅休戰協議，但美國官員強調，特朗普掌握最終決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

