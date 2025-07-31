俄羅斯地震｜手術室4醫生「神反應」瘋傳　病人術後狀況曝光

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】俄羅斯堪察加半島（Kamchatka）外海在7月30日上午7時24分發生規模8.8強震，隨後8時09分又分別發生規模6.9、6.3地震。



當時有一家醫院正在進行手術，4位醫生面對突發的強震臨危不亂，冷靜地將手術成功完成，病患的術後狀態也良好，引發網友熱議。

俄羅斯發生規模8.8級地震，當時一家醫院4位醫生正在為病患進行手術，面對突發強震臨危不亂，冷靜將手術完成，引發熱議。（YouTube@ABS-CBN News）

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堪察加半島位於環太平洋火山帶上，時常發生地層活動，每年有數百宗大大小小的地震。不過日前爆發的規模8.8強震是該地區在1952年的規模9.0大地震後，70年來最大的一次，也是自2011年日本東北大地震（311大地震）後，最強的一次地震。

然而在這樣情況下，仍有一群專業醫生堅守崗位，冷靜完成正在進行中的手術。俄羅斯衛生部長公開一段影片，是一家醫院有4位醫生正在進行手術。當手術接近完成時，突然爆發地震，影片中可見有2位醫生急忙護住病患和所有醫療器材，另2名醫生則冷靜繼續完成手術。

後續這位病患的術後狀態良好，醫生們臨危不亂與專業的表現也受到網友熱議。許多網友大讚：

「這是多麼專業的精神！」

「地震這麼大已經足夠驚慌，這些醫生竟然還能在搖晃這麼久的情況下完成手術」

「我已經佩服得五體投地了，醫生的精神好偉大！」



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