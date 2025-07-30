海嘯抵北海道　日本氣象廳指恐持續1天　籲17地民眾立即避難

俄羅斯堪察加半島30日上午發生規模8.8地震引發海嘯，日本氣象廳針對北海道到和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，並在10點17分於北海道根室市花咲港觀測到30厘米高的海嘯。



漁民也緊急將漁船駛離港口，以避免船隻受損。專門研究海嘯的日本東北大學今村文彥教授指出，這次的海嘯可能會持續半天到一天之久，並呼籲在政府正式解除避難警報前，切勿擅自研判情況返回危險區域。

俄羅斯地震所引發的海嘯已抵北海道，日本氣象廳籲17地立刻避難。（YouTube@ATV青森テレビ 公式チャンネル）

↓ 日本部門之後在北海道與岩手縣分別觀測到高度為60厘米的海嘯，宮城縣為50厘米，青森縣、福島縣和茨城縣為40厘米，多地發海嘯警報 ↓

日本紅色區域發布海嘯警報，黃色區域發布海嘯注意報。（Ｘ＠UN_NERV）

俄羅斯地震所引發的海嘯已抵北海道，日本氣象廳籲17地立刻避難。（FNN）

俄羅斯規模8.8地震發生後，日本北海道根室市立即啟動緊急應變機制，發布海嘯注意報及警報，要求沿岸居民前往高地避難，部分漁民也選擇將船隻駛離港口，以策安全。日本雅虎首頁更以斗大標題寫著：

北海道至和歌山發布海嘯警報，快逃！

日本氣象廳稍早召開緊急記者會，針對北海道到和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，並要求該地區沿岸居民應立刻避難。包括北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、茨城縣、千葉縣九十九里・外房地區、福島縣、千葉縣內房地區、伊豆群島、相模灣・三浦半島、小笠原群島、靜岡縣、愛知縣外海地區、三重縣南部、和歌山縣。

根據《東北放送》報道，專門研究海嘯的東北大學今村文彥教授指出，面對遠距離海嘯威脅，民眾應立即遠離沿岸地區。他特別強調，雖然已有海嘯抵達時間的預測，但實際情況可能提前發生，且最大波浪往往會延遲抵達。他呼籲，在政府正式解除避難警報前，切勿擅自研判情況返回危險區域。

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日本氣象廳於上午9時40分將原本的「海嘯注意報」升級為「海嘯警報」。對此，今村文彦認為，升級為海嘯警報的原因，是因為地震的規模被推估為比最初預測的還要更大：

最初估計是規模8.0，不過後來上修為8.7（美國地質調查局稍早又將地震規模上修至8.8）。雖然只有0.7的差距，但在能量上來說相當於數倍之多。震源深度也被下修為18公里，屬於非常淺層的地震。同樣規模的地震，若是發生在淺層，會導致海底更劇烈的下陷或隆起。因此這次才會由海嘯注意報升級為海嘯警報。

今村教授呼籲民眾持續避難，因為這次的海嘯可能會持續半天到一天之久。遠地海嘯的特徵是波浪的週期很長，因此會產生非常強烈的水流與流速。如果船隻漂流或海浪逆流至陸地時，可能會造成非常大的影響。

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