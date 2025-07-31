印度男撞車送急症室　當值醫生嘆冷氣熟睡　傷者淌血翌日亡｜有片

印度北方邦首府勒克瑙附近的密拉特市（Meerut）7月28日發生一宗醫療事故，一名急診室當值醫生躺坐凳上、腳撘台面倚靠冷氣機熟睡，身旁卻是一名被運抵醫院急需搶救的傷者。這一幕遭人用手機錄影後傳上網引起關注，傷者翌日身亡，家屬指涉事醫生疏忽，院方事後將涉事醫生停職。



印度傳媒NDTV報道，事發周一（28日）晚上，一名男傷者因車禍受傷遭警方送至醫院急診室，儘管影片顯示他有簡單包紮，但仍血流不止。

急診室兩名當值的初級醫生（junior doctor）正在熟睡，另有影片顯示有抱着幼兒的婦人上前試圖叫醒但未果，另有醫院工作人員與急救人員對峙，試圖阻止對方錄影，反被質問傷者為何未獲及時救治，而影片結尾才見涉事醫生緩緩醒來。

報道指，當值醫生Shashank Jindal在事發一刻不在現場，接獲消息後就來到現場，並立即施救，包括靜脈輸液和打石膏。

儘管傷者之後得到救治，但仍不幸在翌日清晨7時過世，家屬就質疑醫生疏忽，令親人未及時得到治療以致身亡，不過Jindal強調傷者送院時就已危殆。院方事後將兩名醫生停職，並組成三人委員會調查事件。