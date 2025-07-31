日本海嘯｜為何第2波可能更高？　氣象廳：從「天皇海山列」反射

俄羅斯遠東7月30日發生8.8級大地震後，全球多地沿岸遭遇海嘯，其中在日本，當地遇上第一波海嘯後，氣象廳更警告第二波、第三波可能更高，又指海嘯威脅或持續一天。日媒之後引述氣象廳指出，後續的海嘯波可能更高，當中與俄羅斯勘察加半島東側「天皇海山列」的特殊海底地形有關。



「天皇海山列」是一條位於海底6000米處的水下山脈（NHK截圖）

日本放送協會（NHK）報道，「天皇海山列」（Emperor Seamount Chain，又稱天皇海山鏈）是一條位於海底6000米處的水下山脈，山高達4000、5000米，南北綿延約2000公里。

氣象廳指出，這種海底地形會把海嘯波反射回去，導致其高度增加，並朝日本列島前進，在「反射」下，比起第一波海嘯，後續襲來的海嘯波可能會更高。

位於俄羅斯勘察加半島東側「天皇海山列」（Emperor Seamount Chain）（NHK截圖）

報道指，在2006年發生的俄千島群島（俄稱庫里爾列島）東部地震中，也是在地震發生一段時間後，從天皇海山列反射的海嘯波出現升高趨勢，海嘯甚至到達西日本海岸。

NHK記者也在新聞節目的解說環節中表示，海嘯的移動非常複雜，海嘯可能會被天皇海山列反射，且從不同方向湧來的海浪互相重疊，因此即使經過一段時間後，其高度仍然可達到最大值。