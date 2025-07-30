海嘯0.3米可怕嗎？日本專家拍片模擬海嘯威力　輕鬆沖倒成年人

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，導致日本多地面臨海嘯。根據日媒報道，第一波侵襲北海道的海嘯錄得0.3米高。有網民表示「這麼低的海浪根本不可怕」。但30日有媒體發布影片，顯示日本中央大學「海岸・港灣研究室」在巨大水箱中模擬0.3米和0.4米高的海嘯浪潮，分別輕鬆沖倒成年女性與男性。



▼0.3到0.4米海嘯輕鬆沖倒成年人

日本Abema News周一在社交平台X（Twitter）發布影片，顯示一名身高1.6米女性和1.71米男性站在一個長10米、高2米、寬2.2米的巨大玻璃水箱，該水箱是中央大學「海岸・港灣研究所」的海嘯模擬裝置。

通過生成與海嘯相當的水流，女性和男性分別被0.3米高、0.4米高的水流瞬間擊倒，即使手裏緊緊攥着繩索也不能抵擋浪潮。

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其實早在2023年10月9日，日本CBC電視台也報道過該研究室的海嘯模擬裝置，當時電視台女主播南部志穗分別體驗0.2到0.3米、0.3到0.4米高的海嘯，剛開始還能勉強站立，但她在面對0.3到0.4米浪潮時就被瞬間沖走。

▼女主播被模擬海嘯沖走

中央大學教授有川太郎表示：「（海嘯高度）相差0.1到0.2米，威力就會相差很大。如果人們被捲走，他們什麼也做不了，所以最好的方法就是讓他們明白『被水沖擊是非常危險的事情』。」