日本連續兩天氣溫破40度以上　韓國首爾創下最長熱帶夜

日本持續遭到酷熱天氣影響，當地連續兩天錄得攝氏40度以上高溫，東京有至少22人中暑送院；鄰國韓國首爾亦破紀錄連續22晚出現熱帶夜。



日本放送協會（NHK）7月31日報道，岡山縣高梁市在當地時間31日下午3時3分左右錄得40.4度高溫，是繼兵庫縣丹波市30日出現41.2度史上高溫後，日本連續兩天都有地方的氣溫突破40度。

日本全國多個地方在7月31日的氣溫都升至36度以上。其中岡山縣高梁市更達40.4度。（NHK圖片）

日本氣象廳指，受到本州附近的高壓帶影響，全國各地持續晴朗。截至31日下午3時半左右，多個地方氣溫迫近40度，包括京都府福知山市錄得39.5度、山口縣岩國市廣瀨地區及岡山縣岡山市建部地區的氣溫亦分別達39.3度及39.1度。

當局向本州東北至沖繩共34個都道府縣發出提防中暑警報，呼籲民眾留在涼爽地方，包括適當使用冷氣、補充水分及鹽分等，而在戶外工作時則要經常休息。不過在東京就有22人懷疑中暑需要送院，他們年齡介乎13至85歲，其中2人情況嚴重。

酷熱天氣持續影響日本，圖為2025年7月9日，東京不少民眾外出時都持太陽傘。（Reuters）

受到颱風羅莎迫近影響，關東和伊東群島地區的天氣料在未來兩天惡化，目前羅莎移動速度非常緩慢，該兩個地區預計在8月1及2日會有大風浪，亦可能會帶來大雨。

另外韓國氣象部門同日公布的數據顯示，首爾7月已經連續22個晚上錄得25度以上的熱帶夜，是自1907年10月開始有紀錄以來的最長時期。當地30日晚上的最低氣溫達29.3度，創下史上最炎熱的7月晚上。