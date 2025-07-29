日本上越市長稱「三田米不好吃」惹批評　赴兵庫縣親身致歉

日本新潟縣上越市長中川幹太日前稱兵庫縣三田市出產的米「不好吃」，惹來外界批評。他7月29日親身到當地與三田市長田村克也及當地農業人士會面和謝罪。



《讀賣新聞》29日報道，事緣於7月1及3日，中川在公務期間談及自己在高校時代於三田市居住，大讚當地生產的酒米「山田錦」所釀造的酒，但之後卻說了「當地的米不好吃」，並在訪問中表示「上越的米很好吃」及「已有30年沒吃過兵庫縣的主食米」。

中川3日在市內一間專科學校向學生講話時，再提到三田米時稱「自己不想說太多，但真是不好吃」。

上越市長中川幹太（左）7月29日到兵庫縣三田市政廳，向三田市長田村克也鞠躬道歉。（時事通信 截圖）

事件曝光後，三田市長田村克也向對方發抗議信，稱中川的言論缺德及不尊重三田市，亦輕視當地農民的心血，要求對方公開道歉。中川之後承認失言，並致電對方道歉，惟當時未獲田村接受。

中川29日到三田市，在市政廳內親身向田村鞠躬道歉，稱自己的不當言論傷害當地市民及農業人士。兩人其後到市內一個種米農戶視察，中川再次鞠躬道歉，表示親身到場了解農民的辛勞，會全力協助恢復三田米的形象。

中川幹太（中）到三田市政廳賠罪後，與三田市長田村克也到當地一個米農戶視察，並向農民鞠躬致歉。（讀賣電視台 圖片）

中川公開試吃三田米，稱「這種米真是很好吃」，並收回根據模糊記憶中作出的講話。