讓美國造船業再次偉大？為達關稅協議　韓國對美推萬億MASGA項目

美國與韓國終就關稅談判取得共識，對韓關稅由25%降至15%，據韓方所指，韓方提出的造船合作項目「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again，簡稱MASGA）成為談判關鍵，這個規模達1500億美元（約1.17億港元）的項目包括在美新建造船廠、培養造船人才等。



韓國經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲7月30日表示，這個MASGA項目的主意為磋商取得共識作出最大貢獻。

在美韓商討的方案中，韓方決定設立向美國投資、規模達3500億美元的基金，其中1500億美元便是用於MASGA項目的造船領域，2000億美元用於半導體、核電、二次電池、生物等韓企具有競爭力的領域。

2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和韓國國旗的插圖。（Reuters）

韓聯社報道，MASGA項目會覆蓋在美新建造船廠、培養造船人才、重構造船供應鏈、造船以及維護修理和大修（MRO）等造船全產業鏈。

具潤哲指，MASGA項目以企業對造船全產業鏈的需求為基礎，由韓方主導推進，相信韓企將幫助美國重振造船業，創造新發展機遇，他又指美國總統特朗普（Donald Trump）高度評價韓國造船能力，呼籲韓方盡早推動項目落地，實現在美本土造船。

根據韓媒《中央日報》7月29日指，在韓方向美國提出MASGA項目建議後，對方不僅要求韓國造船企業赴美投資，還提出技術轉讓與人才培訓方面的要求，韓國政府正與韓國國內造船企業一同準備包括當地研討會、認證課程及職業培訓在內的人才項目。

但此也帶來把優勢拱手讓人的擔憂，據央視新聞報道，韓國經濟學教授石秉勳指這意味韓國在造船領域的優勢將轉移到美國，需要慎之又慎，他認為提升在美國本土的產能，等於是美國奪走韓國的製造業優質職位。