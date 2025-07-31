美國海軍F-35戰機加州墜毀　飛行員彈射逃生無人傷亡｜有片

美媒7月31日報道，美國海軍發表聲明證實，一架F-35C戰鬥機30日在加州中部的勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore）附近墜毀，飛行員成功彈射逃生，沒有造成人員傷亡。



▼美國F-35戰機在加州中部墜毀

聲明指出，周三下午4時30分一架隸屬於美國海軍攻擊戰鬥機中隊VFA-125「粗暴襲擊者」（Rough Raiders）的F-35C在距離勒莫爾海軍航空站不遠處墜毀。

美媒報道顯示，墜機現場位於空軍基地附近的加州中部佛雷斯諾（Fresno）西南約40英里（約64公里）的農田中，現場傳出火光和濃濃黑煙。

佛雷斯諾警方的一份聲明稱， 當地緊急醫療服務人員正在現場協助飛行員，加州消防局也做出了回應。

VFA-125是F35-C戰鬥機的艦隊補給中隊 (FRS)。（美國海軍網站截圖）

VFA-125是一個海軍艦隊補給中隊，負責訓練飛行員和機組人員。墜毀的F-35C價值約1億美元，是F-35「閃電II」的三種變體之一，專為美國航空母艦設計。

這是今年第二宗F-35墜毀事件。1月，一架空軍F-35A在阿拉斯加州埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）執行訓練任務時墜毀，飛行員彈射逃生。