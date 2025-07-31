美國威脅徵25%關稅　印度在野黨批莫迪外交失敗　印方：保護農民

美國總統特朗普（Donald Trump）7月30日公布，擬8月1日起對印度商品加徵關稅25%，更因印方從俄羅斯購買大量軍事裝備及能源，威脅要印度額外支付「罰款」。美印關稅談判不順利，印度在野黨派批評總理莫迪（Narendra Modi）外交失敗，印度貿易官員則強調要保護農民利益。



在美方最初於4月公布的「對等關稅」計劃中，印度面臨26%關稅，如今變成25%，意味僅獲微減，稅率高於日韓、歐盟等地。

特朗普又在新發布的帖文中，批評印度一直購買俄羅斯大量軍備、能源，為此要對方額外支付「罰款」（penalty），如此種種均顯示美國與印度在關稅談判方面談不攏。

印度在野黨派批評總理莫迪外交失敗，路透社報道，雖然美印談判仍然繼續，但由於美國堅持要求印度開放其農業市場，談判正陷入僵局。

農業佔印度勞動力人口40%以上，是印度國內最具影響力的投票群體，長期以來，新德里政府一直保護農業。

印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）也在新發表的聲明強調，政府高度重視、保護和促進農民、企業家和中小企的福祉。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

美國財長貝森特（Scott Bessent）則在接受美媒CNBC採訪時表示，貿易團隊對印度感到失望，又指兩國貿易協議的未來取決於印度。

路透社指，經濟學家警告高額關稅可能會損害印度製造業，雖然美印進一步的貿易談判或能降低關稅稅率，但印度似乎不太可能獲得比其東部鄰國更好的結果。

在亞洲區內的國家中，越南面臨美方的稅率為20%，印尼為19%，日本為15%。