緬甸剛宣布組建新聯邦政府　3個省6個邦部份鎮重新實施緊急狀態

緬甸國防和安全委員會周四（31日）宣布撤銷將國家權力移交給國防軍總司令的命令並組建新的聯邦政府以及國家安全與和平委員會後，同日在3個省和6個邦的部份鎮實施緊急狀態。



新華社引述緬甸廣播電視台報道，緬甸國防和安全委員會發布多條命令，宣布撤銷將國家權力移交給國防軍總司令的命令，並組建新的聯邦政府以及國家安全與和平委員會。根據命令，紐梭擔任新的聯邦政府總理，國防軍總司令敏昂萊擔任國家安全與和平委員會主席。

Myanmar's junta leader Min Aung Hlaing attends the 6th BIMSTEC Summit, in Bangkok, Thailand, April 4, 2025. Thailand Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

緬甸國家管理委員會新聞信息小組組長佐敏吞當天對媒體說，國防和安全委員會當天在內比都舉行會議，已決定為舉行大選結束全國緊急狀態。

2021年2月，緬甸時任代總統敏瑞宣布全國進入為期一年的緊急狀態，並將國家權力移交給國防軍總司令。國防軍總司令部隨後成立國家管理委員會，敏昂萊（Min Aung Hlaing）出任委員會主席。緬甸此後多次延長全國緊急狀態。敏昂萊今年6月25日宣布緬甸今年12月至明年1月大選。