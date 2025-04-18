安華：緬甸軍方和反對派政府同意延長停火

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）說，緬甸軍政府與緬甸反對派政府均同意延長停火安排，為緬甸地震災區獲得更多援助提供支持。



路透社報道，安華星期五（4月18日）在曼谷舉行新聞發布會，說明他前一天在曼谷與緬甸軍政府領導人敏昂萊及泰國前首相達信的會談結果。馬來西亞是本年度東盟輪值主席國，安華於去年底委任達信擔任東盟非正式顧問。

當天安華還與緬甸反對派政府「民族團結政府」（NUG）進行通話。

安華在曼谷說：「雙方將停火，並避免不必要的挑釁，否則人道援助的努力將以失敗告終。」他說：「我們的首要任務是人道援助。他們必須停火，必須確保所有參與人道援助人員的安全。」

安華進一步說：「東盟的立場是，我們應該更積極促使緬甸各方在五點共識的基礎上達成一致。我已同東盟各國領導人商議，並表明我將繼續與緬甸各方接觸。」

安華稱，他和敏昂萊及民族團結政府的初步接觸非常成功。在民族團結政府方面，他向他們轉達了東盟會繼續和他們對話，並繼續為他們提供人道援助。

緬甸軍方於2021年2月發動政變，推翻由全國民主聯盟創始人翁山淑枝領導的民選政府，引發大規模的抗議活動，隨後擴大為內戰，造成350多萬人流離失所，國家經濟嚴重惡化。

2021年4月，東盟領導人共同召開特別峰會，與敏昂萊達成五點共識，包括停止暴力、衝突方開展對話等，但至今收效甚微。2021年8月1日，緬甸國家管理委員會（SAC）發佈命令，將其改組為看守政府，由敏昂萊擔任總理。

今年3月28日，緬甸發生7.7級強烈地震，當地人民的情況益發堪憂。根據緬甸國家管理委員會的統計，截至4月11日，緬甸地震的死亡人數接近3700人，另有超過5000人受傷、逾100人失蹤。

聯合國開發計劃署4月14日說，緬甸地震摧毀許多建築，至少須要清理250萬噸瓦礫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

