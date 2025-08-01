俄羅斯軍空襲基輔至少13死135傷　烏克蘭：對特朗普通牒回應

烏克蘭首都基輔7月31日遭俄羅斯大規模攻擊，造成至少13人死亡、135人受傷，死者包括一名6歲男童。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯當日發射了300多架無人機和8枚導彈，稱是對方對烏克蘭尋求和平的回應。基輔市政府已宣布，將於8月1日為死難者舉行哀悼日。



在此前的7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才表示，如果俄方在結束戰事方面沒有取得進展，將在10天後開始對俄羅斯徵收關稅和其他制裁。在烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，俄方今次行動就是對特朗普通牒的回應。



圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物損毀。（Reuters）

俄軍：目標是軍用機場及彈藥庫

俄羅斯國防部表示，是次攻擊目標是烏克蘭軍用機場、彈藥庫，以及與基輔軍工企業相關的企業。烏克蘭內政部表示，俄軍的攻擊造成平民受傷，包括至少11名兒童。這也是俄方全面入侵近3年半以來，基輔市在單一輪攻擊中傷者人數最多。

路透社報道，俄軍從前一天午夜左右行動，火光照亮了基輔的夜空。有民眾表示，半夜聽到了導彈警報，他即時叫醒妻子，然後大樓遭到轟炸，他頭部受傷纏著繃帶，女兒則被送進醫院。

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，多處建築物及汽車損毀，現場竄出火光。（Reuters）

圖為2025年7月31日，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯以無人機和導彈攻擊，搜救人員在受損建築物撤離民眾。（Reuters）

至少27棟建築物受損 包括學校和醫院

據官員表示，基輔27棟建築物受損，包括學校和醫院。內政部表示，在基輔的一個受襲地點，救援人員花3個多小時，才能在瓦礫中找到一名受困男子。基輔市軍事管理局負責人季卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，有年僅5個月大的嬰兒受傷，另有5名兒童住院。

澤連斯基批評，俄方的攻擊極其陰險，故意造成防空系統超負荷運轉，又指截至上午，仍有民眾被困在損毀的住宅樓廢墟，死者至少包括一名6歲男童。