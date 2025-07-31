烏克蘭空軍官員被捕　遭控向俄羅斯洩漏F-16等北約戰機位置

路透社引述烏克蘭官員7月30日表示，烏克蘭安全局（SBU）逮捕了一名空軍官員，他被指控為俄羅斯從事間諜活動，向其洩漏北約提供給基輔的F-16、幻影（Mirage）2000戰鬥機位置，並建議俄方襲擊戰機所在機場。



烏克蘭安全局（SBU）在一份聲明中表示，這名軍官是少校軍銜的飛行教練，被控向俄方提供戰機坐標並建議襲擊戰機所在空軍基地。

聲明指出：「敵人的優先目標是F-16、幻影2000和蘇-24戰機駐紮的機場。間諜收集了這些飛機的位置坐標、時刻表以及……起飛的順序。」

SBU表示，疑犯還向俄方軍事情報部門提供了烏方空軍人員和作戰策略的數據。

F-16由美國製造，幻影由法國製造，而蘇-24則是前蘇聯製造的老式戰鬥轟炸機。F-16於去年底送達烏克蘭，以增強基輔的空軍力量和防禦俄羅斯不斷升級的轟炸的能力。

《紐約時報》指出，北約提供的戰機是莫斯科的主要目標，俄方無人機和導彈經常瞄準克里姆林宮認為這些戰機可能駐紮的機場和軍事基地。

2025年7月31日，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，救援人員在烏克蘭基輔一棟公寓大樓被擊中的現場工作。（Reuters）

路透社周四下午12時14分報道，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯空襲，至少2人喪生.