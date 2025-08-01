沙特「翻天覆地」設施空中斷兩截　乘客驚呼「硬著陸」23傷｜有片

綜合外媒7月31日報道，沙特阿拉伯一個遊樂場內，一座名為「360度大鐘擺」（360 Big Pendulum）的遊樂設施在行駛期間先撞到一塊白板，設施的吊臂其後在半空中斷裂，乘客在發生一片驚呼後被「硬生生」摔到地面，造成至少23人受傷，其中3人傷勢嚴重。



沙特阿拉伯一座遊樂設施在半空中斷開兩截：

從網上的影片可見，名為「360大鐘擺」的遊樂設施，其圓形旋轉木馬在使用過程中先撞到一塊白色的板，傳出一聲巨響。設施的一條吊臂其後斷裂，有乘客的物品在空中被拋出，乘客們其後「硬生生」落地，過程中傳來一陣陣驚呼聲。

根據沙特阿拉伯國家媒體《阿拉伯新聞》（Arab News）報道，這宗事故於30日（週三）晚上，在吉達市（Jeddah）附近塔伊夫（Taif）地區的一座遊樂園內發生。

據報道，斷開的吊臂還擊中站在遊樂設施對面的人員，導致受傷人數增加。故障發生時，數人從座位上拋出，有些人則因設施墜地時產生的衝擊力而受傷。

報道指，包括民防、警察和醫療隊在內的緊急救援人員其後趕赴現場。部分傷者在現場接受治療，但大多數傷者被送往附近的醫院。官員隨後證實，23名罹難者中有3名傷勢嚴重。

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從現場的影片和照片顯示，遊樂園的遊客情緒低落，一些傷者倒在地上。目擊者稱現場一片混亂，令人心碎，當局迅速封鎖受損遊樂設施周圍的區域。

針對這宗事故，塔伊夫省省長Saud bin Nahar親王下令立即關閉該遊樂園。目前，當地政府已啟動正式調查，以確定故障的根本原因。