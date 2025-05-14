特朗普稱沙特承諾對美國投資6000億美元　美媒爆：其實一半不到

當地時間5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前腳剛抵達沙特阿拉伯首都利雅得，後腳就開始吹噓起沙特承諾的6000億美元（約4.68萬億港元）的對美投資。但美國《紐約時報》從白宮公布的情況說明中發現，實際的交易總額才2830億美元。



該報稱，白宮提供的細節含糊不清，宣布的交易總額不到沙特王儲承諾的一半，而且仔細觀察政府提供的項目就會發現，其中有幾個項目在特朗普上任之前就已在籌備中。

美國總統特朗普到訪沙特阿拉伯，白宮稱簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。（路透社）

然而，美國政府對此辯解稱，這些只是「在沙特達成的眾多變革性協議中的一小部分」，未來還會有更多此類協議達成。

美國《國會山報》報道稱，特朗普當天在利雅得會見完沙特王儲兼首相穆罕默德後宣布，美國獲得了沙特6000億美元的投資承諾以及數十億美元的國防合作。

根據白宮隨後公布的一份情況說明，這一攬子投資協議主要涵蓋了能源安全、國防工業、科技、基建和關鍵礦產等領域。

其中最大的一筆是價值1420億美元的「史上最大軍售協議」，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，這一數字幾乎是沙特2025年國防預算（780億美元）的兩倍。根據該協議，數十家美國公司將在空軍升級與太空能力建設、防空及導彈防禦系統、海上與海岸安全體系、邊境安全及陸軍現代化改造、訊息與通信系統升級五大領域向沙特提供最先進的武器和服務。此外，美方還將為沙特武裝部隊提供培訓和支持，包括加強沙特軍事院校教育和軍事醫療服務等。

美國國旗和阿拉伯國旗。（路透社）

不過，對於此前外媒報道的美國與沙特已討論了是否允許沙特購買F-35戰機一事，白宮並未在聲明中未提及，只是盛讚該協議「對兩國來說都具有歷史和變革意義」，並表示它開啟了「夥伴關係的新黃金時代」。

作為這筆6000億美元交易的一部分，沙特DataVolt公司將對美國的人工智能（AI）數據中心和能源基建投資200億美元。谷歌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承諾向兩國尖端技術領域投資800億美元。

白宮聲明還稱，美國工程建築公司正在為沙特基礎設施項目提供超過20億美元的建設服務，包括薩勒曼國王國際機場、薩勒曼國王公園、奇迪亞城等。但《紐約時報》指出，美國雅各布斯工程集團去年8月就宣布參與沙特新機場項目。美國基礎設施綜合服務企業AECOM公司也早已贏得了奇迪亞城項目的設計和項目管理服務合約。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）。（Reuters）

簽署完協議後，特朗普參加了在利雅得舉行的投資論壇並發表講話，稱讚沙特的快速發展，承諾美國將一直保持與沙特的深厚合作關係。

CNBC報道稱，在特朗普發言前，沙特王儲穆罕默德先表態稱，他的目標是投資1萬億美元，提升兩國在軍事、安全、經濟和科技領域的夥伴關係。但經濟學家認為，兑現這一投資承諾對於沙特來說將是一個挑戰，因為沙特的「2030願景」投資目標需要高昂的成本，而全球油價下跌和沙特巨額的公共項目指出導致該國的預算赤字不斷擴大。

此外，《紐約時報》指出，特朗普第一任期期間首次外訪也是沙特，當時他獲得了4500億美元的投資，但前國際貨幣基金組織駐沙特代表團團長、經濟學家卡倫（Tim Callen）分析發現，這筆投資並未完全兌現。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）發表講話。（Reuters）

卡倫稱，過去25年，美國共向沙特出口了價值4550億美元的商品和服務。2017至2020年特朗普第一次任總統期間，美國對沙特的商品和服務出口總額為920億美元，這四年的總額低於前總統奧巴馬第二任期內的1100億美元。雖然沙特的數據不如美國全面，只包括商品貿易，但也顯示出非常相似的模式。「即使假設特朗普第一任期內簽署的一些採購合同在他離任後進行商品和服務的交付，這也不足以使出口額達到4500億美元。」

卡倫最後還提出，沙特如此大規模地增加與美國的貿易和投資，如何與其「2030願景」相契合？他稱，推動該願景的沙特公共投資基金（PIF）近期表示，其計劃是將更多投資重點放在國內經濟上而非海外投資，「這似乎與增加對美國貿易投資不符」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

